Fizikte 50 yıllık gizeme yeni ipucu: Maddenin gizemli yapısı çözüldü mü?
Bilim dünyasında yaklaşık 50 yıldır çözülemeyen bir gizem için önemli bir adım atıldı. Fizikçilerin gerçekleştirdiği yeni deneyler, proton ve nötron gibi atom çekirdeğini oluşturan parçacıkların yapısında kuarklardan çok onları bir arada tutan gluonların belirleyici rol oynayabileceğine dair güçlü kanıtlar ortaya koydu.
Maddenin nasıl bir arada durduğuna ilişkin 50 yıllık gizem, yeni deney sonuçlarıyla yeniden gündemde. Fizikçiler, proton ve nötronların temel özelliklerinin yalnızca kuarklarla açıklanamayacağını, onları birbirine bağlayan gluon yapısının da kritik bir rol üstlenebileceğini ortaya koydu.
MADDENİN TEMEL YAPISINDAKİ 50 YILLIK GİZEME YENİ IŞIK
Fizikçiler, proton ve nötron gibi atom çekirdeğini oluşturan parçacıkların özelliklerine ilişkin yarım asırlık bir teoriyi deneysel verilerle sınadı. Bulgular, bu parçacıkların kimliğinde kuarkların yanı sıra onları birbirine bağlayan gluon yapılarının da sanılandan çok daha önemli bir rol oynayabileceğine işaret ediyor.
New York'taki Brookhaven Ulusal Laboratuvarı'nda çalışan STAR İşbirliği araştırmacıları, Göreli Ağır İyon Çarpıştırıcısı'nda (RHIC) gerçekleştirilen yüksek enerjili çarpışmalardan elde edilen verileri analiz etti.
Araştırmada rutenyum, zirkonyum ve altın çekirdeklerinin ışık hızına yakın hızlarda çarpıştırılmasıyla ortaya çıkan parçacıkların dağılımları incelendi. Bilim insanları özellikle elektrik yükü taşıyan kuarklarla yüksüz gluonların çarpışma ortamındaki davranışlarını karşılaştırdı.
GLUONLARIN ROLÜNE İLİŞKİN GÜÇLÜ KANIT
Sciencealert'te yer alan habere göre elde edilen sonuçlar, kuarkların yoğun ortamda farklı şekilde hareket ederken gluonların oluşturduğu bağlantı yapısının daha farklı bir davranış sergilediğine işaret etti. Araştırmacılar ayrıca fotonlarla altın çekirdekleri arasındaki etkileşimleri de değerlendirdi.
Ölçümler, parçacıkların yalnızca kuarkların oluşturduğu geleneksel yapı üzerinden açıklanmasından ziyade, 1970'li yıllarda ortaya atılan "baryon kavşağı" teorisiyle daha uyumlu sonuçlar verdi.
Bu teoriye göre üç kuarkı bir arada tutan gluon alanı, proton ve nötron gibi baryonların yapısında sanılandan daha temel bir konuma sahip olabilir.
DENEYSEL KANIT, TEORİYİ YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI
Araştırmacılar, elde edilen sonuçların baryon kavşağının doğrudan görüntülenmesi veya kesin biçimde gözlemlenmesi anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Buna karşın verilerin, yaklaşık 50 yıl önce ortaya konulan teoriyi destekleyen şimdiye kadarki en güçlü deneysel göstergeler arasında olduğu değerlendiriliyor.
Çalışmanın sonuçları, atom çekirdeğindeki parçacıkları bir arada tutan güçlü kuvvetin nasıl işlediğinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabilir. Bu da yalnızca proton ve nötronların yapısına değil, evrenin erken dönemindeki madde oluşum süreçlerine ilişkin sorulara da yeni bir bakış sunabilir.
MADDE-ANTİMADDE BİLMECESİNE KATKI SAĞLAYABİLİR
Bilim insanları, evrenin ilk dönemlerinde madde ve antimadde arasında neden bugünkü evrenin oluşmasına yetecek ölçüde bir dengesizlik meydana geldiğini hâlâ tam olarak açıklayamıyor.
Gluonların baryonların yapısındaki rolünün daha iyi anlaşılması, bu büyük sorunun bazı parçalarının aydınlatılmasına yardımcı olabilir. Araştırmacılar, gelecekte kurulması planlanan Elektron-İyon Çarpıştırıcısı (EIC) deneylerinde yapılacak daha hassas ölçümlerin teorinin sınanması açısından kritik olacağını belirtiyor.
Yeni bulgular, maddenin en temel yapı taşlarının nasıl bir araya geldiğine ilişkin yaklaşık yarım yüzyıldır devam eden tartışmayı yeniden gündeme taşırken, gluonların proton ve nötronların kimliğindeki rolünün sanılandan daha büyük olabileceğini gösteriyor.