Bir zamanlar sahip olmak önemliydi, şimdi bir üst modele geçmek önemli. Teknolojinin hayatımıza soktuğu upgrade fikri, zamanla tüketimden yaşam biçimine dönüştü. Eskiyen yalnızca eşyalarımız değil; bazen kendimizi bile "bir önceki versiyonumuz" gibi görmeye başladık. Daha iyi uyku, daha fit beden, daha yüksek maaş, daha iyi kariyer, daha genç görünüm, daha çok seyahat… Liste uzadıkça uzuyor. Sorun şu: Hayatımızı sürekli yükseltirken, bulunduğumuz katın manzarasına bakmayı unutuyor olabilir miyiz?

Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır. Hayatımıza sessizce giren bir kelime var: Upgrade Önce teknolojiyle tanıştık. Telefonun yeni modeli çıktı; eskisi hâlâ çalışıyordu ama yenisi daha hızlıydı, kamerası daha iyiydi, ekranı daha parlaktı. Sonra bilgisayar, otomobil, televizyon, saat… Bir süre sonra upgrade yalnızca eşyalara ait olmaktan çıktı. Ev daha büyük olmalıydı. Araba daha yeni olmalıydı. İş daha iyi olmalıydı. Beden daha fit, tatil daha özel, hayat daha "kaliteli" olmalıydı. Ve sonunda insanın kendisi de upgrade edilecek bir ürüne dönüştü. Daha iyi uyu. Daha sağlıklı beslen. Daha çok oku. Daha üretken ol. Daha az stres yap. Daha genç görün. Daha çok kazan. Daha bilinçli ol.