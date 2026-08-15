Türk-Alman ekip Ağrı Dağı'ndaki gizemli buzulu ilk kez inceledi

SciTechDaily'nin haberine göre ekip, temmuz ayında iki hafta boyunca yoğun soğuk, güçlü rüzgarlar ve vadideki düzeyin yaklaşık yarısına inen oksijen koşullarında çalıştı. Amaç, Türkiye'nin en yüksek dağındaki buzulun geçmişe uzanan sıra dışı bir arşiv içerip içermediğini anlamak.

Ağrı Dağı'nın 5 bin metrenin üzerindeki buzulunda ilk bilimsel incelemeyi yapan Türk-Alman araştırma ekibi, geçmiş iklim koşullarıyla insan faaliyetlerinin buzda bıraktığı olası izleri arıyor. Ancak küresel ısınmanın hızlandırdığı erime, bu doğal kaydın her yaz biraz daha kaybolması riskini taşıyor.

Göz alabildiğine uzanan çorak arazide küçük noktalar gibi görünen ana kamp çadırları, Ağrı Dağı'nın devasa boyutunu ortaya koyuyor. Fotoğraf: SciTechDaily

RADAR VE TİTREŞİM YÖNTEMLERİ BUZULUN ALTINI GÖSTERDİ

Araştırmacılar, yer radarı ile kontrollü titreşimlerin buz içinde nasıl ilerlediğini izleyen bir yöntemi birlikte kullandı. Bu ölçümler buzulun kalınlığını ve buzun altındaki zeminin şeklini haritalamaya yardımcı oldu.

Sahadaki ölçümlerden sorumlu Alfred Wegener Enstitüsü araştırmacısı Dr. Coen Hofstede, zorlu koşullara rağmen ihtiyaç duyulan bütün verilerin toplandığını belirtti. Ekip şimdi sondaj için en uzun ve kesintisiz örneğin alınabileceği noktayı belirleyecek.

Bir sonraki araştırma gezisinde, buz katmanlarından alınacak örnek anlamındaki buz çekirdeğinin çıkarılması planlanıyor. Henüz çıkarılmayan bu örnek başarıyla elde edilirse Ağrı Dağı'ndan alınan ilk buz çekirdeği olacak.