Maç sırasında aniden fenalaştı: Askerden yeni terhis olan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İstanbul Avcılar'da arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan 20 yaşındaki Ahmet Gül, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Gül'ün yaklaşık 20 gün önce askerlik görevini tamamlayarak terhis olduğu öğrenilirken, fenalaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan 20 yaşındaki Ahmet Gül, maç sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gül'ün yaklaşık 20 gün önce askerlik görevini tamamlayarak terhis olduğu ve ailesinin yanına döndüğü öğrenildi.
Genç adamın sahada fenalaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
MAÇ SIRASINDA FENALAŞTI
Olay, 15 Ağustos günü Avcılar Üniversite Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Gül, arkadaşlarıyla maç yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı.
Gül'ün fenalaştığını gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ahmet Gül'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Gül, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
FENALAŞTIĞI ANLAR KAMERADA
Ahmet Gül'ün maç sırasında fenalaşarak yere yığıldığı anlar halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı. Gül'ün kesin ölüm nedeninin henüz belirlenmedi.
Kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacağı aktarıldı.