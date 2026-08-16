Maç sırasında aniden fenalaştı: Askerden yeni terhis olan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İstanbul'un Avcılar ilçesinde arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan 20 yaşındaki Ahmet Gül, maç sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gül'ün yaklaşık 20 gün önce askerlik görevini tamamlayarak terhis olduğu ve ailesinin yanına döndüğü öğrenildi.

Genç adamın sahada fenalaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Halı sahada fenalaşan 20 yaşındaki Ahmet Gül hayatını kaybetti