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Osmanlı’nın izinde Marmara turu! Kültür ve doğa bir arada

Marmara'yı yalnızca İstanbul'dan ibaret sanmak büyük bir yanılgı. İstanbul'un hemen ötesinde Trakya'nın bağları, Bursa'nın Osmanlı mirası, İznik'in surları ve çinileri, Çanakkale'nin destansı coğrafyası, Bozcaada'nın taş sokakları ve Kazdağları'nın oksijeni uzanıyor.

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Osmanlı’nın izinde Marmara turu! Kültür ve doğa bir arada

Osmanlı tarihini anlamak için İstanbul'un dışına çıkmak gerekiyor. Bursa, imparatorluğun ilk başkenti olarak erken dönem Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerini barındırıyor. Edirne ise Selimiye Camii ile bu mimari geleneğin zirvelerinden birini gösteriyor. Bursa'nın külliyeleri, hanları ve çarşılarıyla Edirne'nin anıtsal yapıları arasında dolaşırken bir devletin küçük bir beylikten büyük bir imparatorluğa dönüşmesinin izlerini görmek mümkün.

NEDEN GİTMELİ?

  • Osmanlı tarihinin en önemli şehirlerini görebilirsiniz.
  • Çanakkale'de yakın tarihin izlerini sürebilirsiniz.
  • Bozcaada ve Gökçeada'da ada yaşamını deneyimleyebilirsiniz.
  • Uludağ ve Kazdağları'nda doğayla buluşabilirsiniz.
  • İznik, Bursa ve Edirne ile güçlü bir kültür rotası oluşturabilirsiniz.

Birkaç günlük yolculukta Osmanlı'nın ilk başkentlerinden birine uğrayabilir, Roma ve Bizans'ın izlerini sürebilir, Gelibolu'da tarihin en önemli cephelerinden birini ziyaret edebilir, akşamı Ege kıyısında gün batımıyla tamamlayabilirsiniz.

Marmara'nın asıl güzelliği, birbirinden çok farklı coğrafyaları kısa mesafelerde buluşturması. Bu nedenle bu bölgeyi tek bir tatil rotası olarak değil, her biri ayrı bir hikâye anlatan küçük yolculukların bütünü olarak düşünmek gerekiyor.

Marmara, Türkiye'nin belki de en çok "yanından geçilen" bölgesi. Oysa birkaç kilometre içeride bambaşka hikâyeler başlıyor.

Osmanlı’nın izinde Marmara turu! Kültür ve doğa bir arada-2

ÇANAKKALE'DE TARİH KİTAPTAN ÇIKIYOR

Çanakkale'yi yalnızca bir şehir gezisi olarak düşünmeyin. Troya'nın binlerce yıllık hikâyesinden Çanakkale Savaşları'na uzanan coğrafya, dünyanın en önemli tarih katmanlarından bazılarını aynı bölgede buluşturuyor. Gelibolu Yarımadası'nda siperlerin, anıtların ve şehitliklerin arasında dolaşırken tarih soyut bir bilgi olmaktan çıkıp bulunduğunuz toprağın kendisine dönüşüyor. Karşı kıyıda yükselen tepeler, boğazın stratejik konumu ve savaşın izleri, bölgeyi özellikle çocuklarla gezen aileler için de güçlü bir açık hava tarih dersine dönüştürüyor.

Feribotla adaya geçin. Kale, taş sokaklar, bağ yolları ve koylar arasında günü yavaşlatın. Gün batımını adanın batı kıyısında karşılayın.

Osmanlı’nın izinde Marmara turu! Kültür ve doğa bir arada-3

ADALAR SADECE DENİZE GİRMEK İÇİN DEĞİL

Bozcaada ve Gökçeada, Marmara'nın en karakterli kaçış noktalarından. Ancak adaları yalnızca plajlarıyla tanımak büyük bir eksiklik.
Eski Rum köyleri, taş evler, bağ yolları, tarihî kiliseler ve küçük üreticiler ada kültürünün önemli parçaları. Özellikle sabah erken saatlerde merkezden uzaklaşıp köy yollarına girmek, adaların daha sakin yüzünü ortaya çıkarıyor.

Osmanlı’nın izinde Marmara turu! Kültür ve doğa bir arada-4

ULUABAT'TA KUŞLARA DİKKAT

Uluabat Gölü, farklı kuş türlerinin barındığı önemli sulak alanlardan biri. Gölyazı'da sabah saatleri hem göl hem kuş gözlemi için daha sakin.

BURALARA MUTLAKA UĞRAYIN

BURSA

Ulu Cami, Yeşil Külliye, Koza Han ve Osmanlı çarşılarıyla imparatorluğun ilk başkentlerinden.

Osmanlı’nın izinde Marmara turu! Kültür ve doğa bir arada-5

CUMALIKIZIK

Osmanlı köy mimarisinin en güzel örneklerinden biri.

CumalıkızıkCumalıkızık

İZNİK

Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıyan tarihî şehir. Çini sanatının da önemli merkezlerinden.

ÇANAKKALE

Troya, Bozcaada ve Gelibolu Yarımadası'yla başlı başına bir keşif rotası.

Osmanlı’nın izinde Marmara turu! Kültür ve doğa bir arada-6

GELİBOLU TARİHÎ ALANI

Çanakkale Savaşları'nın izlerini siperlerden şehitliklere kadar geniş bir coğrafyada takip edebilirsiniz.

EDİRNE

  • Selimiye Camii başta olmak üzere Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerini barındırıyor.
  • Osmanlı tarihinin en önemli şehirlerini görebilirsiniz.
  • Çanakkale'de yakın tarihin izlerini sürebilirsiniz.
  • Bozcaada ve Gökçeada'da ada yaşamını deneyimleyebilirsiniz.
  • Uludağ ve Kazdağları'nda doğayla buluşabilirsiniz.
  • İznik, Bursa ve Edirne ile güçlü bir kültür rotası oluşturabilirsiniz.

BOZCAADA

Taş sokakları, bağları, koyları ve kale siluetiyle ada tatilinin klasiklerinden.

Bozcaada'da ada kültürüne tanıklık ediyorsunuz. Bazen keşif, yaşadığınız şehrin ötesinde başlıyor.

Osmanlı’nın izinde Marmara turu! Kültür ve doğa bir arada-7

GÖKÇEADA

Daha sakin, daha doğal ve daha az şehirleşmiş bir ada deneyimi. Ormanları, yürüyüş rotaları ve köyleriyle Marmara ile Ege arasında doğal bir geçiş noktası.

KAZDAĞLARI

Ormanları, yürüyüş rotaları ve köyleriyle Marmara ile Ege arasında doğal bir geçiş noktası.

YALOVA

Termal kaynakları, ormanları ve deniz kıyısıyla İstanbul'a yakın doğa molası.

MARMARA'NIN SÜRPRİZİ: DOĞA

Marmara'nın yoğun şehirleşmesi, bölgenin doğal güzelliklerini zaman zaman gölgede bırakıyor. Oysa Kazdağları'nın ormanları, Uluabat Gölü'nün sulak alanları, Uludağ'ın yüksek kesimleri, Yalova'nın termal ormanları ve Tekirdağ'ın kıyı köyleri farklı doğa deneyimleri sunuyor.

NE YENİR?
  • İskender kebap – Bursa
  • Tekirdağ köftesi
  • Trakya peynirleri
  • Bursa şeftalisi
  • Edirne ciğeri
  • Ada balıkları
  • Bozcaada yerel ürünleri
  • Peynir helvası Çanakkale

NE ALINIR?
  • İznik çinisi
  • Bursa ipeği
  • Trakya peynirleri
  • Zeytinyağı
  • Geleneksel sabunlar
  • El yapımı seramik
  • Yöresel reçeller
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