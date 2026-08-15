Osmanlı’nın izinde Marmara turu! Kültür ve doğa bir arada

Osmanlı tarihini anlamak için İstanbul'un dışına çıkmak gerekiyor. Bursa, imparatorluğun ilk başkenti olarak erken dönem Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerini barındırıyor. Edirne ise Selimiye Camii ile bu mimari geleneğin zirvelerinden birini gösteriyor. Bursa'nın külliyeleri, hanları ve çarşılarıyla Edirne'nin anıtsal yapıları arasında dolaşırken bir devletin küçük bir beylikten büyük bir imparatorluğa dönüşmesinin izlerini görmek mümkün.

NEDEN GİTMELİ?

Osmanlı tarihinin en önemli şehirlerini görebilirsiniz.

Çanakkale'de yakın tarihin izlerini sürebilirsiniz.

Bozcaada ve Gökçeada'da ada yaşamını deneyimleyebilirsiniz.

Uludağ ve Kazdağları'nda doğayla buluşabilirsiniz.

İznik, Bursa ve Edirne ile güçlü bir kültür rotası oluşturabilirsiniz.

Birkaç günlük yolculukta Osmanlı'nın ilk başkentlerinden birine uğrayabilir, Roma ve Bizans'ın izlerini sürebilir, Gelibolu'da tarihin en önemli cephelerinden birini ziyaret edebilir, akşamı Ege kıyısında gün batımıyla tamamlayabilirsiniz.

Marmara'nın asıl güzelliği, birbirinden çok farklı coğrafyaları kısa mesafelerde buluşturması. Bu nedenle bu bölgeyi tek bir tatil rotası olarak değil, her biri ayrı bir hikâye anlatan küçük yolculukların bütünü olarak düşünmek gerekiyor.

Marmara, Türkiye'nin belki de en çok "yanından geçilen" bölgesi. Oysa birkaç kilometre içeride bambaşka hikâyeler başlıyor.