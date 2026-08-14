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Ankara’da cenaze yemeği sonrası dehşet! Kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı: Saldırı kamerada

Ankara'nın Altındağ ilçesinde cenaze yemeğinin ardından elinde pompalı tüfekle kalabalığın üzerine ateş açan şüpheli, olay yerinden kaçtı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Ankara’da cenaze yemeği sonrası dehşet! Kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı: Saldırı kamerada

Olay, Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi 1211'inci Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, cenaze yemeğinin ardından elinde pompalı tüfek bulunan kimliği belirsiz bir kişi, kalabalık grubun üzerine ateş açtı.

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların tepki göstermesi üzerine şüpheli olay yerinden kaçtı.

Ankara'da bir kişi, kalabalık bir grubun üzerine pompalı tüfek ile ateş açtı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (Fotoğraflar: DHA)Ankara'da bir kişi, kalabalık bir grubun üzerine pompalı tüfek ile ateş açtı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (Fotoğraflar: DHA)

OTOMOBİLDEKİ KİŞİYİ DÖVDÜLER

Şüpheli kaçarken, geldiği otomobilde bulunan bir kişi öfkeli grup tarafından darbedildi. Yaşananlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara’da cenaze yemeği sonrası dehşet! Kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı: Saldırı kamerada-3

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayın ardından inceleme başlattı. Kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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