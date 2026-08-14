Ankara’da cenaze yemeği sonrası dehşet! Kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı: Saldırı kamerada
Ankara'nın Altındağ ilçesinde cenaze yemeğinin ardından elinde pompalı tüfekle kalabalığın üzerine ateş açan şüpheli, olay yerinden kaçtı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi:
Olay, Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi 1211'inci Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, cenaze yemeğinin ardından elinde pompalı tüfek bulunan kimliği belirsiz bir kişi, kalabalık grubun üzerine ateş açtı.
Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların tepki göstermesi üzerine şüpheli olay yerinden kaçtı.
OTOMOBİLDEKİ KİŞİYİ DÖVDÜLER
Şüpheli kaçarken, geldiği otomobilde bulunan bir kişi öfkeli grup tarafından darbedildi. Yaşananlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri, olayın ardından inceleme başlattı. Kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam