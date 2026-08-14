Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların tepki göstermesi üzerine şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay, Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi 1211'inci Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, cenaze yemeğinin ardından elinde pompalı tüfek bulunan kimliği belirsiz bir kişi, kalabalık grubun üzerine ateş açtı.

Ankara'da bir kişi, kalabalık bir grubun üzerine pompalı tüfek ile ateş açtı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (Fotoğraflar: DHA)

OTOMOBİLDEKİ KİŞİYİ DÖVDÜLER

Şüpheli kaçarken, geldiği otomobilde bulunan bir kişi öfkeli grup tarafından darbedildi. Yaşananlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.