Ege’den ayrılırken yanınızda sadece fotoğraflar değil; daha yavaş yaşamayı hatırlatan güzel anılar da götürürsünüz.

EGE'NİN ZEYTİN AĞACI HAFIZASI

Ege'yi anlamanın yollarından biri de zeytin ağacının peşine düşmek. Ayvalık'tan Milas'a, Akhisar'dan Edremit'e kadar uzanan coğrafyada zeytin yalnızca sofralık bir ürün değil, ekonomik ve kültürel hayatın temel unsurlarından biri.

ANTİK KENTLERİ GEZERKEN BAŞKA BİR EGE GÖRÜN

Efes'i yalnızca fotoğraf çekilecek görkemli sütunlardan ibaret görmek, antik kenti anlamanın en kolay yolu ama en büyük yanılgısı. Antik Ege'nin kentleri aynı zamanda ticaret, bilim, sanat ve gündelik yaşam merkezleriydi.