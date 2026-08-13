Adana'da serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren 10 ve 12 yaşlarındaki iki çocuk için arama çalışması ikinci gününde devam ediyor.

Suriye uyruklu S.R. (12) ve S.S. (10), serinlemek amacıyla nehre girdi. (Fotoğraflar: İHA)

SERİNLEMEK İÇİN NEHRE GİRDİLER

Olay, dün Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi Ceyhan Nehri'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu S.R. (12) ve S.S. (10), serinlemek amacıyla nehre girdi. Bir süre suda yüzen iki çocuk, daha sonra güçlü akıntıya kapıldı. Çocukların akıntıya kapılarak kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma sualtı ekipleri sevk edildi.

Adana’da Ceyhan Nehri'nde kaybolan iki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Çocukların akıntıya kapılarak kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

AKINTIYA KAPILDILAR

Ekiplerin yaptığı ilk çalışmada çocuklara ait kıyafet ve terlikler nehir kenarında bulundu. Jandarma sualtı ekipleri, dün çocukları bulmak için nehirde arama çalışması başlattı. Ancak yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmaları yeniden başladı. Jandarma dalgıç ekipleri, çocukları bulmak için nehirde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin yaptığı ilk çalışmada çocuklara ait kıyafet ve terlikler nehir kenarında bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan kaybolan çocukların aileleri de nehir kenarında arama çalışmalarını takip ediyor. Çocukların dayısı Feyyaz Ali, 14 senedir Türkiye'de yaşadıklarını söyleyerek, "Bizim evladımız gitti. Benim ablamın çocuğu oluyor. Eğer cenazeyi getirirlerse Allah razı olsun" dedi.