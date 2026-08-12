Midas Borsa İşlem Kampanyası çekiliş sonucu açıklandı. 14.167 kişinin katıldığı çekilişte 100.000 TL değerinde Türk Ekspres Seyahat Çeki kazanan asil ve yedek talihli şu şekilde:

Talihli Türü Talihli / Şehir Asil Talihlisi Muhittin Sonışık / Ankara Yedek Talihlisi Muhlis Yilmaz / Tekirdağ

KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Bu kampanya, MPİ'nin 05.06.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-91487 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 06.08.2026 tarihinde yapılan çekilişe 14.167 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 27.08.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin ise 11.09.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr e-posta adresine, 0212 217 41 21 numaralı faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4-A, Beyoğlu/İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler, ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Midas Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan, tebliğ için yeterlidir. İkramiyenin son kullanım tarihi 31.05.2027'dir.

ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

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