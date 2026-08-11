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Görev başında yumruklu saldırı! Muhabiri kanlar içinde bıraktılar

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde D100 Karayolu’nda meydana gelen ölüm olayını takip etmek için bölgeye giden muhabir Tayyar Öztoprak, olayın detaylarını araştırdığı sırada iki kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Yüzü kanlar içinde kalan Öztoprak, saldırganlardan şikayetçi olurken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

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Görev başında yumruklu saldırı! Muhabiri kanlar içinde bıraktılar

Olay, D100 Karayolu Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D100 Karayolu'nda bir kişinin öldüğü haberini alan muhabir Tayyar Öztoprak, görevini yapmak için bölgeye gitti.

Olayı anlamaya çalıştığı esnada muhabir, iki kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olay yerinden kaçarken, yüzü kanlar içinde kalan muhabir olayı gerçekleştiren 2 kişiden şikayetçi oldu.

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