Kapadokya'dan Divriği'ye: İç Anadolu'nun en etkileyici gezi rotaları! Bu 7 lezzeti yemeden dönmeyin
Ankara'nın Cumhuriyet ruhundan Konya'nın manevi iklimine, Kapadokya'nın masalsı vadilerinden Sivas'ın taş işçiliğine uzanan İç Anadolu, Türkiye'nin en büyük açık hava tarih müzelerinden biri.
Bozkır denildiğinde akla ilk gelen sarı ovaların ardında binlerce yıllık medeniyetler, Selçuklu mirası, kaya şehirleri ve UNESCO listesindeki eşsiz eserler saklı.
Aynı yolculukta Mevlana'nın huzur veren atmosferini yaşayabilir, yerin metrelerce altındaki şehirleri keşfedebilir, gün doğumunda gökyüzünü süsleyen balonları izleyebilir ya da Divriği'de taşın adeta dantel gibi işlendiği bir başyapıtın önünde hayranlıkla durabilirsiniz. İç Anadolu, yalnızca geçip gidilen bir coğrafya değil; yavaş gezildikçe her durağında yeni bir hikâye anlatan zengin bir kültür rotasıdır.
İÇ ANADOLU'YU ANLAMAK İÇİN ÖNCE BOZKIRI ANLAMAK GEREKİR
İç Anadolu'nun geniş ovaları ilk bakışta sade ve tekdüze görünebilir. Oysa bu bozkır, binlerce yıldır Hititlerden Friglere, Selçuklulardan Osmanlı'ya kadar sayısız medeniyetin yaşam alanı oldu. Yağmurun az olduğu bu coğrafya, insanlara üretmeyi, dayanışmayı ve sabrı öğretti. Bugün ziyaret ettiğiniz taş medreseler, hanlar, kervan yolları ve köyler, yalnızca tarihî yapılar değil; Anadolu'nun şekillenen karakterinin de sessiz tanıklarıdır.
Bu nedenle İç Anadolu'yu gezerken sadece manzaraya değil, o manzaranın anlattığı hikâyeye de kulak vermek gerekir.
SELÇUKLU'NUN KALBİ KONYA'DA ATIYOR
Konya, çoğu ziyaretçi için Mevlana Müzesi'nden ibaret sanılıyor. Oysa şehir, Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkentiydi ve bu mirası hâlâ canlı biçimde taşıyor. Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese, Alaeddin Camii ve Sille Mahallesi, Anadolu'nun en önemli kültür rotalarından birini oluşturuyor. Taş işçiliği, çini sanatı ve yüzyıllardır süren hoşgörü kültürü, Konya'yı yalnızca dinî değil; mimari ve kültürel açıdan da Türkiye'nin en zengin şehirlerinden biri hâline getiriyor.
DİVRİĞİ ULU CAMİİ NEDEN DÜNYANIN EN ÖZEL YAPILARINDAN BİRİ?
Sivas'ın Divriği ilçesindeki Ulu Camii ve Darüşşifası, Anadolu taş işçiliğinin zirvesi kabul ediliyor. 13. yüzyılda inşa edilen eser, her biri farklı desenlere sahip kapıları ve olağanüstü süslemeleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.
Yapının en dikkat çekici özelliği ise hiçbir taş motifinin diğerini tekrar etmemesi. Yüzyıllardır ayakta kalan bu başyapıt, yalnızca mimari bir eser değil; sabrın, ustalığın ve estetik anlayışının taşa işlenmiş hâli olarak görülüyor.
KAPADOKYA'NIN GERÇEK BÜYÜSÜ BALONLARDAN SONRA BAŞLIYOR
Kapadokya denildiğinde akla ilk olarak sıcak hava balonları geliyor. Oysa bölgenin en büyük zenginliği, yürüyerek keşfedilen vadilerinde saklı. Güvercinlik, Ihlara, Zemi, Kızılçukur ve Aşk Vadisi; milyonlarca yıl önce oluşan tüf kayaların arasında sessiz yürüyüşler sunuyor. Kaya kiliseleri, yer altı şehirleri ve küçük köyler ise Kapadokya'nın yalnızca doğal değil, kültürel bir miras olduğunu da gösteriyor.
Burada en güzel anlar çoğu zaman fotoğraf makinesini kapattığınız anlardır.
VALİZ ÖNERİSİ
- Rahat yürüyüş ayakkabısı
- Sabah ve akşam serinliği için ince mont
- Güneş kremi
- Güneş gözlüğü
- Şapka
- Fotoğraf makinesi
- Powerbank
- Suluk
Balonlarla başlayan güne Göreme Açık Hava Müzesi, Avanos'un çömlek atölyeleri ve Derinkuyu Yeraltı Şehri eşlik etsin.
Yolculuğunuzu tek bir şehirle sınırlamayın; İç Anadolu'nun zenginliği şehirler arasındaki kültürel çeşitlilikte saklıdır.
NE YENİR
TUZ GÖLÜ'NÜN BEYAZ SIRRI
Yaz aylarında suyun çekilmesiyle ortaya çıkan bembeyaz tuz tabakası, gökyüzünü ayna gibi yansıtarak Türkiye'nin en etkileyici fotoğraf noktalarından birine dönüşüyor.