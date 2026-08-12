Bozkır denildiğinde akla ilk gelen sarı ovaların ardında binlerce yıllık medeniyetler, Selçuklu mirası, kaya şehirleri ve UNESCO listesindeki eşsiz eserler saklı. Aynı yolculukta Mevlana'nın huzur veren atmosferini yaşayabilir, yerin metrelerce altındaki şehirleri keşfedebilir, gün doğumunda gökyüzünü süsleyen balonları izleyebilir ya da Divriği'de taşın adeta dantel gibi işlendiği bir başyapıtın önünde hayranlıkla durabilirsiniz. İç Anadolu, yalnızca geçip gidilen bir coğrafya değil; yavaş gezildikçe her durağında yeni bir hikâye anlatan zengin bir kültür rotasıdır.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir. İÇ ANADOLU'YU ANLAMAK İÇİN ÖNCE BOZKIRI ANLAMAK GEREKİR İç Anadolu'nun geniş ovaları ilk bakışta sade ve tekdüze görünebilir. Oysa bu bozkır, binlerce yıldır Hititlerden Friglere, Selçuklulardan Osmanlı'ya kadar sayısız medeniyetin yaşam alanı oldu. Yağmurun az olduğu bu coğrafya, insanlara üretmeyi, dayanışmayı ve sabrı öğretti. Bugün ziyaret ettiğiniz taş medreseler, hanlar, kervan yolları ve köyler, yalnızca tarihî yapılar değil; Anadolu'nun şekillenen karakterinin de sessiz tanıklarıdır.

Bu nedenle İç Anadolu'yu gezerken sadece manzaraya değil, o manzaranın anlattığı hikâyeye de kulak vermek gerekir.