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Tuzla’da kanalizasyon kazısında göçük: Göçük altında kalan işçi kurtarıldı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Tuzla’da kanalizasyon kazısında göçük: Göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Olay, Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi Gülsultan Sokak'taki bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanalizasyon çalışması sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması yaşandı.

Çalışma yapan işçilerden B.A., kayan toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kanalizasyon kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. (Fotoğraflar: DHA)Kanalizasyon kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. (Fotoğraflar: DHA)

İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Vücudunun bir bölümü toprak altında kalan B.A.'nın kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, yeni bir toprak kayması riskine karşı çalışmayı titizlikle yürüttü.

Toprak altında kaldığı değerlendirilen işçi için arama başlatıldı.Toprak altında kaldığı değerlendirilen işçi için arama başlatıldı.

EKİPLER KURTARDI

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu göçük altından kurtarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. B.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Tuzla’da kanalizasyon kazısında göçük: Göçük altında kalan işçi kurtarıldı-4

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