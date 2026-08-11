Tuzla’da kanalizasyon kazısında göçük: Göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Olay, Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi Gülsultan Sokak'taki bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanalizasyon çalışması sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması yaşandı.

Çalışma yapan işçilerden B.A., kayan toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.