Tuzla’da kanalizasyon kazısında göçük: Göçük altında kalan işçi kurtarıldı
İstanbul'un Tuzla ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi Gülsultan Sokak'taki bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanalizasyon çalışması sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması yaşandı.
Çalışma yapan işçilerden B.A., kayan toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI
Vücudunun bir bölümü toprak altında kalan B.A.'nın kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, yeni bir toprak kayması riskine karşı çalışmayı titizlikle yürüttü.
EKİPLER KURTARDI
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu göçük altından kurtarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. B.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kanalizasyon kazısında toprak altında kalan işçi 3 saat sonra kurtarıldı
Yaralanan kadına 637 bin lira tazminat kararı
Otizmli çocuğa şiddet iddiası