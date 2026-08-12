Çorum'da bir apartman dairesinden gelen kötü kokular üzerine komşuların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, 52 yaşındaki adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Çevreye yayılan kötü kokuyu fark eden bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. (Fotoğraflar: İHA)

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay, Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın 2. katında ikamet eden 52 yaşındaki Efkan Bahri Esgin'in dairesinden çevreye yayılan ağır ve kötü kokuları fark eden bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Efkan Bahri Esgin yerde hareketsiz yatarken bulundu.

52 YAŞINDAKİ ADAMIN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracı yardımıyla daireye giriş yaptı. İçeride yapılan kontrollerde, Efkan Bahri Esgin yerde hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine giren sağlık ekiplerince yapılan ilk muayenede 52 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Esgin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri evde gerekli çalışmaları tamamlamasının ardından Esgin'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.