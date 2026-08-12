Ankara'nın Mamak ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen sahte para operasyonunda 80 bin 50 sahte Amerikan doları ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Edinilen bilgilere göre Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce parada sahtecilik suçuna yönelik istihbari çalışmalar yapıldı.

11 Ağustos tarihinde saat 07.00 sıralarında KOM Şube Müdürlüğü ve Mamak İlçe Jandarma Komutanlığınca Mamak ilçesi Diriliş Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

80.050 SAHTE AMERİKAN DOLARI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucunda 800 adet sahte 100 Amerikan doları ve bir adet sahte 50 Amerikan doları ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.