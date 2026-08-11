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Tire’de kadın sürücüler birbirine girdi! 540 bin TL ceza kesildi

İzmir’in Tire ilçesinde trafikte “yol vermeme” nedeniyle iki kadın sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu olayın ardından 3 kişiye toplam 540 bin TL idari para cezası uygulandı. İki araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu.

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Tire’de kadın sürücüler birbirine girdi! 540 bin TL ceza kesildi

Olay, 4 Eylül Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.A. yönetimindeki 35 AIZ 621 plakalı otomobil ile T.A. yönetimindeki 07 BEB 618 plakalı otomobil, seyir halindeyken birbirlerini sıkıştırdı.

İki kadın sürücü arasında "yol vermeme" nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya T.A.'nın yanında bulunan yakınları da dahil oldu.

Kavga anları çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, diğer sürücülerin araya girmesiyle sona erdi.

Kadın sürücülerin yol verme kavgası pahalıya patladı! 540 bin TL ceza (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)Kadın sürücülerin yol verme kavgası pahalıya patladı! 540 bin TL ceza (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

3 KİŞİYE TOPLAM 540 BİN TL CEZA

İhbar üzerine adrese Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından sürücüler C.A. ve T.A.'ya 180'er bin TL, T.A.'nın kavgaya karışan yakını Ş.Ş.'ye de 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

Toplam 540 bin TL idari para cezası uygulanırken, her iki araç 60 gün süreyle trafikten men edildi, sürücülerin ehliyetlerine ise 2 ay süreyle el konuldu.

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Tire’de kadın sürücüler birbirine girdi! 540 bin TL ceza kesildi-3 Tire’de kadın sürücüler birbirine girdi! 540 bin TL ceza kesildi-4 Tire’de kadın sürücüler birbirine girdi! 540 bin TL ceza kesildi-5

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