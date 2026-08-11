Otizmli çocuğa şiddet dosyasında yeni iddianame kararı
Mersin’de çalıştığı rehabilitasyon merkezinde otizmli K.Y.’yi (5) darbettiği iddiasıyla tutuklanan eğitmen S.P.C.’nin (31) yargılanmasına devam edildi. Bilirkişi raporunda, çocuğa farklı tarihlerde şiddet uygulandığına ilişkin tespitler yer alırken mahkeme, suçun hukuki niteliğinin değişme ihtimali nedeniyle yeni bir iddianame hazırlanması için suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
Olay, 21 Nisan'da kentteki bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. B.Y. ve S.Y. çiftinin otizmli oğulları K.Y.'nin 2,5 yıldır eğitim gördüğü merkeze gitmek istememesi ve huzursuz davranışlar sergilemesi üzerine aile durumdan şüphelendi.
Bir süre sonra çocuklarının vücudunda darp izleri olduğunu fark eden aile, eğitim merkezinin yöneticileriyle görüşerek güvenlik kamerası görüntülerini istedi. Görüntülerde eğitmen S.P.C.'nin K.Y.'yi darbettiği ortaya çıktı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.P.C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
K.Y.'nin, okulunun bulunduğu bölgeden otomobille geçerken okulu ve yolu tanıyıp ağlamaya başladığı anlar da ailesi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Hakkında "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki bir kişiye yönelik kasten yaralama" suçundan dava açılan S.P.C., üçüncü kez hakim karşısına çıktı.
Mersin Adliyesi 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık S.P.C., K.Y.'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı.
Hakim, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesine ilişkin bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını bildirdi. Raporda, sanığın farklı tarihlerde çocuğa şiddet uyguladığına yönelik tespitlerin bulunduğu belirtildi.
"AMACIM ŞİDDET DEĞİLDİ"
Savunma yapan S.P.C., uzun süredir K.Y.'nin öğretmeni olduğunu belirterek çocukla temas kurmasının eğitim sürecinin bir parçası olduğunu savundu.
S.P.C., "Temas etmem, göz göze gelmek için temasta bulunmam normal. Amacım şiddet değildi. İyi niyetle yaptığım şeyler farklı algılandı. Bu benim için üzücü bir durum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
"ŞİDDETİN TEK SEFERLİK OLMADIĞINI ÖĞRENDİK"
K.Y.'nin babası Bahattin Yılmaz, çocuğunun hastanedeki tedavilere cevap vermediğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Anne Sermin Yılmaz ise bilirkişi raporuyla şiddetin tek bir olaydan ibaret olmadığını öğrendiklerini söyledi.
Yılmaz, "Avukatla görüntüleri izledik. Bunun tek seferlik olmadığını öğrendik ve bu görüntülerden sonra anladım çocuğumun neden bu kadar ağladığını. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.
YENİ İDDİANAME İÇİN SUÇ DUYURUSU
Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.
Mahkeme hakimi, bilirkişi raporunda farklı tarihlerde çocuğa yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespitler bulunması nedeniyle suçun hukuki niteliğinin değişme ihtimaline dikkat çekti.
Mahkeme, bu kapsamda yeni bir iddianame hazırlanması için suç duyurusunda bulunulmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.