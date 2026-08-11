Otizmli çocuğa şiddet dosyasında yeni iddianame kararı

K.Y.'nin, okulunun bulunduğu bölgeden otomobille geçerken okulu ve yolu tanıyıp ağlamaya başladığı anlar da ailesi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bir süre sonra çocuklarının vücudunda darp izleri olduğunu fark eden aile, eğitim merkezinin yöneticileriyle görüşerek güvenlik kamerası görüntülerini istedi. Görüntülerde eğitmen S.P.C.'nin K.Y.'yi darbettiği ortaya çıktı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.P.C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 21 Nisan'da kentteki bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. B.Y. ve S.Y. çiftinin otizmli oğulları K.Y.'nin 2,5 yıldır eğitim gördüğü merkeze gitmek istememesi ve huzursuz davranışlar sergilemesi üzerine aile durumdan şüphelendi.

Hakkında "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki bir kişiye yönelik kasten yaralama" suçundan dava açılan S.P.C., üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

"AMACIM ŞİDDET DEĞİLDİ"

Savunma yapan S.P.C., uzun süredir K.Y.'nin öğretmeni olduğunu belirterek çocukla temas kurmasının eğitim sürecinin bir parçası olduğunu savundu.

S.P.C., "Temas etmem, göz göze gelmek için temasta bulunmam normal. Amacım şiddet değildi. İyi niyetle yaptığım şeyler farklı algılandı. Bu benim için üzücü bir durum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"ŞİDDETİN TEK SEFERLİK OLMADIĞINI ÖĞRENDİK"

K.Y.'nin babası Bahattin Yılmaz, çocuğunun hastanedeki tedavilere cevap vermediğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Anne Sermin Yılmaz ise bilirkişi raporuyla şiddetin tek bir olaydan ibaret olmadığını öğrendiklerini söyledi.

Yılmaz, "Avukatla görüntüleri izledik. Bunun tek seferlik olmadığını öğrendik ve bu görüntülerden sonra anladım çocuğumun neden bu kadar ağladığını. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.