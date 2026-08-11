Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Say (70) ile yanındaki eşi Elif Say (71) hayatını kaybetti.

Mehmet Say’ın kullandığı traktör, yan yatıp dere yatağına devrildi. (Fotoğraflar DHA ve İHA'dan alınmıştır.)

TRAKTÖR YAN YATTI, DERE YATAĞINA DEVRİLDİ

Kaza, gece saatlerinde Bahçe ilçesi Kaman köyünde meydana geldi. Mehmet Say'ın, tarla dönüşü yokuş aşağı inerken kullandığı traktör, yan yatıp dere yatağına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Römorku yan yatan traktör dereye uçtu: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Mehmet Say (70) ile eşi Elif Say (71) hayatını kaybetti.

CENAZE, OTOPSİ İÇİN MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Traktörün altında kalan sürücü ile yanındaki eşi Elif Say'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet ve Elif Say çiftinin cenazeleri, otopsi için hastane morguna götürüldü.