Osmaniye'de traktör dereye yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tarla dönüşü yokuş aşağı inerken dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Say ile eşi Elif Say olay yerinde yaşamını yitirdi.
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Say (70) ile yanındaki eşi Elif Say (71) hayatını kaybetti.
TRAKTÖR YAN YATTI, DERE YATAĞINA DEVRİLDİ
Kaza, gece saatlerinde Bahçe ilçesi Kaman köyünde meydana geldi. Mehmet Say'ın, tarla dönüşü yokuş aşağı inerken kullandığı traktör, yan yatıp dere yatağına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
CENAZE, OTOPSİ İÇİN MORGA GÖTÜRÜLDÜ
Traktörün altında kalan sürücü ile yanındaki eşi Elif Say'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet ve Elif Say çiftinin cenazeleri, otopsi için hastane morguna götürüldü.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam