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Aileler için Samsun'dan Rize'ye 3 günlük Karadeniz turu ve bütçe rehberi

Sisli yaylalar, coşkun dereler, tarihi manastırlar ve masmavi bir kıyı şeridi… Karadeniz, aynı yolculukta hem doğaya hem tarihe hem de zengin bir mutfak kültürüne dokunabileceğiniz ender coğrafyalardan biri.

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Aileler için Samsun'dan Rize'ye 3 günlük Karadeniz turu ve bütçe rehberi

Sabah deniz kenarında kahvaltı yapıp öğleden sonra bulutların üzerine çıkabilir, akşam ise ahşap yayla evlerinin önünde çayınızı yudumlayabilirsiniz. Bölgenin en büyük sürprizi ise her virajdan sonra bambaşka bir manzaranın çıkması.

Şelaleler, taş köprüler, sislerin arasına gizlenmiş yaylalar ve yüzyıllardır ayakta duran tarihî yapılar, Karadeniz'i sadece bir tatil rotası değil, yaşayan bir açık hava müzesine dönüştürüyor.

Mavi Göl. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'ya aittir.)Mavi Göl. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'ya aittir.)

Bu rehberde Samsun'dan başlayıp Rize'ye uzanan, ailelerin rahatlıkla uygulayabileceği üç günlük keyifli bir rota hazırladık. Yol boyunca nerede mola vereceğinizi, hangi lezzetleri tatmanız gerektiğini, nerelerde konaklayabileceğinizi ve çoğu ziyaretçinin gözden kaçırdığı özel durakları da sizin için derledik.

GÖRÜLMESİ GEREKEN 15 DURAK
Durak
Öne Çıkan Özelliği
BANDIRMA VAPURU MÜZESİ (Samsun)
Millî Mücadele'nin simge noktalarından biridir. Modern müzeciliği ve açık hava alanıyla özellikle çocuklu aileler için anlamlı bir başlangıç.
AMİSOS TEPESİ
Teleferikle ulaşılan tepe, Samsun'un en güzel panoramik manzarasını sunuyor.
BOZTEPE (ORDU)
Teleferikle çıkılan seyir noktası, Karadeniz kıyısını kuşbakışı izlemek için en doğru adres.
YASON BURNU
Karadeniz kıyısındaki en etkileyici gün batımı noktalarından biri.
GİRESUN KALESİ
Şehrin tamamına hâkim tarihî kale, özellikle gün batımında büyüleyici.
MAVİ GÖL
Turkuaz rengiyle son yılların en çok fotoğraflanan doğal güzelliklerinden.
SÜMELA MANASTIRI
Vadinin yamacına inşa edilen bu görkemli yapı, Karadeniz'in simgesi.
ZİGANA GEÇİDİ
Dağ manzaraları ve temiz havasıyla yolculuğun en keyifli molalarından biri.
HAMSIKÖY
Sütlacı kadar dağ manzarasıyla da ünlü.
UZUNGÖL
Her mevsim farklı güzelliğe bürünen klasik Karadeniz kartpostalı.
ÇAL MAĞARASI
Dünyanın en uzun mağaralarından biri olarak kabul ediliyor.
FIRTINA VADİSİ
Rafting, doğa yürüyüşü ve taş köprüleriyle bölgenin macera merkezi.
ZİLKALE
Bulutların arasında yükselen tarihî kale, fotoğraf tutkunlarının gözdesi.
AYDER YAYLASI
Yayla kültürünü yakından tanımak isteyenlerin ilk durağı.
POKUT YAYLASI
Sis denizi manzarasıyla Karadeniz'in en büyüleyici noktalarından biri.

Aileler için Samsun'dan Rize'ye 3 günlük Karadeniz turu ve bütçe rehberi-3

NASIL GİDİLİR?

ULAŞIM TÜRÜ
ULAŞIM BİLGİSİ
UÇAK
İstanbul'dan Samsun, Ordu-Giresun, Trabzon ve Rize-Artvin Havalimanı'na her gün direkt uçuş bulunuyor.
OTOMOBİL
Karadeniz Sahil Yolu, şehirler arasında konforlu bir sürüş sunuyor. Yayla yollarında ise dikkatli olmak gerekiyor.
OTOBÜS
Türkiye'nin hemen her ilinden düzenli sefer mevcut.

Karadeniz size sadece görülecek yerler değil, anlatacak hikâyeler de kazandırır. Türkiye çayının neredeyse tamamı Doğu Karadeniz'de üretiliyor. Karadeniz, Türkiye'nin en fazla yağış alan bölgesidir.

Karadeniz'i anlatırken yalnızca yeşili, sisi ya da yaylaları sıralamak yeterli olmaz. Bu bölgenin asıl güzelliği, yolculuğun kendisinde saklıdır. Türkiye'yi yeniden keşfetmeye başlamak için daha doğru bir ilk durak bulmak gerçekten zor.

Karşınıza çıkan isimsiz bir şelale, yol kenarında içtiğiniz demli bir çay ya da köy meydanında tanıştığınız bir insan, çoğu zaman en ünlü turistik noktalardan daha kalıcı iz bırakır.

KARADENİZ'DEN DÖNERKEN NE ALINIR?
Yaşam / Karadeniz alışveriş önerileri
SIRA
ALINACAKLAR
01
Rize çayı
02
Anzer veya yayla balı
03
Trabzon tereyağı
04
Vakfıkebir ekmeği
05
Giresun fındığı
06
El dokuması peştemal
07
Ahşap el işi ürünler
08
Yöresel reçeller ve mısır unu
2 GECE KONAKLAMALI YAKLAŞIK BÜTÇE
2 KİŞİ
EKONOMİK
20.000–25.000 TL
KONFORLU
30.000–40.000 TL

4 KİŞİLİK AİLE

  • Ekonomik: 30.000–38.000 TL
  • Konforlu: 42.000–55.000 TL

KARADENİZ'İ ACELE ETMEDEN GEZİN

Karadeniz'in en büyük özelliği, güzelliklerinin çoğunun tabelalarda değil, yolun kendisinde saklı olmasıdır. Bir virajın ardından çıkan isimsiz bir şelale, küçük bir köy kahvesinde içilen demli çay ya da dere kenarında kurulan mütevazı bir alabalık tesisi, bazen en popüler turistik noktalardan çok daha unutulmaz anılar bırakır.

Bu nedenle Karadeniz'e giderken her dakikayı planlamak yerine rotanızda küçük boşluklar bırakın. Yol kenarında gördüğünüz bir seyir terasında durun, yerel üreticiden taze fındık ya da bal alın, çay bahçesinde kısa bir mola verin.

Çünkü Karadeniz'in gerçek ruhu, programlara sığmayan o küçük keşiflerde saklıdır.

YaylaYayla

DÖRT MEVSİMİ YAŞAYAN BÖLGE

Karadeniz yalnızca yaz aylarında gidilecek bir rota değildir. İlkbaharda açan ormangülleri yaylaları rengârenk bir örtüye dönüştürürken, yaz aylarında serin havasıyla bunaltıcı sıcaklardan kaçmak isteyenlere nefes aldırır. Sonbaharda sarı ve kızıl tonlara bürünen ormanlar fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar sunar.

Kışın ise yüksek yaylalar ve dağlar bembeyaz bir sessizliğe kavuşur. Aynı yolu yılın farklı dönemlerinde gezdiğinizde bambaşka bir Karadeniz'le karşılaşırsınız. Belki de bu yüzden bölgeyi sevenler, "Karadeniz'e gidilmez, Karadeniz tekrar tekrar yaşanır" der. Bir mevsimde gördüğünüz manzara, birkaç ay sonra sizi tamamen farklı bir yüzüyle karşılar.

Aileler için Samsun'dan Rize'ye 3 günlük Karadeniz turu ve bütçe rehberi-5

NEDEN KARADENİZ?

Aynı gün deniz, yayla, şelale ve tarihî yapıları görebileceğiniz nadir rotalardan biri. Türkiye'nin en zengin doğa fotoğrafçılığı destinasyonlarından.

Yayla kültürü, taş köprüleri ve ahşap mimarisiyle farklı bir atmosfer sunuyor.

Çocuklu ailelerden doğa sporcularına kadar herkese hitap eder. Yöresel mutfağı, misafirperver insanları ve doğal güzellikleriyle dört mevsim farklı deneyimler sunar. Ulaşımı kolay, keşfi ise her seferinde farklıdır.

Aileler için Samsun'dan Rize'ye 3 günlük Karadeniz turu ve bütçe rehberi-6

NERELERDE KALINIR?

Şehir merkezindeki oteller, kısa süreli geziler için ideal. Ahşap butik oteller ve yayla pansiyonları bölgenin atmosferini yaşatıyor.

Bungalovlar özellikle Ayder ve Çamlıhemşin çevresinde öne çıkıyor.

Kamp ve karavan alanları doğayla iç içe tatil yapmak isteyenler için güçlü seçenekler sunuyor.

VALİZİNDE OLMASI GEREKENLER

  • İnce yağmurluk
  • Kaymaz tabanlı yürüyüş ayakkabısı
  • Polar veya ince mont
  • Güneş gözlüğü
  • Böcek kovucu sprey
  • Powerbank

Giresun KalesiGiresun Kalesi

ALTIN TAVSİYELER
  • Programınıza mutlaka spontane duraklar ekleyin; Karadeniz'in en güzel anları çoğu zaman planlanmayan molalarda saklıdır.
  • Yolculuğa sabah erken başlayın.
  • Yaylalarda hava durumunu her gün kontrol edin.
  • Navigasyona ek olarak çevrimdışı harita indirin.
  • Büyük valiz yerine sırt çantası tercih edin.
  • Gün batımını Yason Burnu veya Boztepe'de planlayın.
  • En güzel fotoğraflar için sabah 07.00–09.00 saatlerini değerlendirin.
  • Yerel lokantaları tercih edin.

Yarın: İç Anadolu

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