Şelaleler, taş köprüler, sislerin arasına gizlenmiş yaylalar ve yüzyıllardır ayakta duran tarihî yapılar, Karadeniz'i sadece bir tatil rotası değil, yaşayan bir açık hava müzesine dönüştürüyor.

Sabah deniz kenarında kahvaltı yapıp öğleden sonra bulutların üzerine çıkabilir, akşam ise ahşap yayla evlerinin önünde çayınızı yudumlayabilirsiniz. Bölgenin en büyük sürprizi ise her virajdan sonra bambaşka bir manzaranın çıkması.

Dünyanın en uzun mağaralarından biri olarak kabul ediliyor.

Dağ manzaraları ve temiz havasıyla yolculuğun en keyifli molalarından biri.

Millî Mücadele'nin simge noktalarından biridir. Modern müzeciliği ve açık hava alanıyla özellikle çocuklu aileler için anlamlı bir başlangıç.

Bu rehberde Samsun'dan başlayıp Rize'ye uzanan, ailelerin rahatlıkla uygulayabileceği üç günlük keyifli bir rota hazırladık. Yol boyunca nerede mola vereceğinizi, hangi lezzetleri tatmanız gerektiğini, nerelerde konaklayabileceğinizi ve çoğu ziyaretçinin gözden kaçırdığı özel durakları da sizin için derledik.

NASIL GİDİLİR?

ULAŞIM TÜRÜ ULAŞIM BİLGİSİ UÇAK İstanbul'dan Samsun, Ordu-Giresun, Trabzon ve Rize-Artvin Havalimanı'na her gün direkt uçuş bulunuyor. OTOMOBİL Karadeniz Sahil Yolu, şehirler arasında konforlu bir sürüş sunuyor. Yayla yollarında ise dikkatli olmak gerekiyor. OTOBÜS Türkiye'nin hemen her ilinden düzenli sefer mevcut.

Karadeniz size sadece görülecek yerler değil, anlatacak hikâyeler de kazandırır. Türkiye çayının neredeyse tamamı Doğu Karadeniz'de üretiliyor. Karadeniz, Türkiye'nin en fazla yağış alan bölgesidir.

Karadeniz'i anlatırken yalnızca yeşili, sisi ya da yaylaları sıralamak yeterli olmaz. Bu bölgenin asıl güzelliği, yolculuğun kendisinde saklıdır. Türkiye'yi yeniden keşfetmeye başlamak için daha doğru bir ilk durak bulmak gerçekten zor.

Karşınıza çıkan isimsiz bir şelale, yol kenarında içtiğiniz demli bir çay ya da köy meydanında tanıştığınız bir insan, çoğu zaman en ünlü turistik noktalardan daha kalıcı iz bırakır.

KARADENİZ'DEN DÖNERKEN NE ALINIR? Yaşam / Karadeniz alışveriş önerileri SIRA ALINACAKLAR 01 Rize çayı 02 Anzer veya yayla balı 03 Trabzon tereyağı 04 Vakfıkebir ekmeği 05 Giresun fındığı 06 El dokuması peştemal 07 Ahşap el işi ürünler 08 Yöresel reçeller ve mısır unu

2 GECE KONAKLAMALI YAKLAŞIK BÜTÇE 2 KİŞİ EKONOMİK 20.000–25.000 TL KONFORLU 30.000–40.000 TL

4 KİŞİLİK AİLE

Ekonomik: 30.000–38.000 TL

Konforlu: 42.000–55.000 TL

KARADENİZ'İ ACELE ETMEDEN GEZİN

Karadeniz'in en büyük özelliği, güzelliklerinin çoğunun tabelalarda değil, yolun kendisinde saklı olmasıdır. Bir virajın ardından çıkan isimsiz bir şelale, küçük bir köy kahvesinde içilen demli çay ya da dere kenarında kurulan mütevazı bir alabalık tesisi, bazen en popüler turistik noktalardan çok daha unutulmaz anılar bırakır.

Bu nedenle Karadeniz'e giderken her dakikayı planlamak yerine rotanızda küçük boşluklar bırakın. Yol kenarında gördüğünüz bir seyir terasında durun, yerel üreticiden taze fındık ya da bal alın, çay bahçesinde kısa bir mola verin.

Çünkü Karadeniz'in gerçek ruhu, programlara sığmayan o küçük keşiflerde saklıdır.