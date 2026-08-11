Aileler için Samsun'dan Rize'ye 3 günlük Karadeniz turu ve bütçe rehberi
Sisli yaylalar, coşkun dereler, tarihi manastırlar ve masmavi bir kıyı şeridi… Karadeniz, aynı yolculukta hem doğaya hem tarihe hem de zengin bir mutfak kültürüne dokunabileceğiniz ender coğrafyalardan biri.
Sabah deniz kenarında kahvaltı yapıp öğleden sonra bulutların üzerine çıkabilir, akşam ise ahşap yayla evlerinin önünde çayınızı yudumlayabilirsiniz. Bölgenin en büyük sürprizi ise her virajdan sonra bambaşka bir manzaranın çıkması.
Şelaleler, taş köprüler, sislerin arasına gizlenmiş yaylalar ve yüzyıllardır ayakta duran tarihî yapılar, Karadeniz'i sadece bir tatil rotası değil, yaşayan bir açık hava müzesine dönüştürüyor.
Bu rehberde Samsun'dan başlayıp Rize'ye uzanan, ailelerin rahatlıkla uygulayabileceği üç günlük keyifli bir rota hazırladık. Yol boyunca nerede mola vereceğinizi, hangi lezzetleri tatmanız gerektiğini, nerelerde konaklayabileceğinizi ve çoğu ziyaretçinin gözden kaçırdığı özel durakları da sizin için derledik.
NASIL GİDİLİR?
Karadeniz size sadece görülecek yerler değil, anlatacak hikâyeler de kazandırır. Türkiye çayının neredeyse tamamı Doğu Karadeniz'de üretiliyor. Karadeniz, Türkiye'nin en fazla yağış alan bölgesidir.
Karadeniz'i anlatırken yalnızca yeşili, sisi ya da yaylaları sıralamak yeterli olmaz. Bu bölgenin asıl güzelliği, yolculuğun kendisinde saklıdır. Türkiye'yi yeniden keşfetmeye başlamak için daha doğru bir ilk durak bulmak gerçekten zor.
Karşınıza çıkan isimsiz bir şelale, yol kenarında içtiğiniz demli bir çay ya da köy meydanında tanıştığınız bir insan, çoğu zaman en ünlü turistik noktalardan daha kalıcı iz bırakır.
4 KİŞİLİK AİLE
- Ekonomik: 30.000–38.000 TL
- Konforlu: 42.000–55.000 TL
KARADENİZ'İ ACELE ETMEDEN GEZİN
Karadeniz'in en büyük özelliği, güzelliklerinin çoğunun tabelalarda değil, yolun kendisinde saklı olmasıdır. Bir virajın ardından çıkan isimsiz bir şelale, küçük bir köy kahvesinde içilen demli çay ya da dere kenarında kurulan mütevazı bir alabalık tesisi, bazen en popüler turistik noktalardan çok daha unutulmaz anılar bırakır.
Bu nedenle Karadeniz'e giderken her dakikayı planlamak yerine rotanızda küçük boşluklar bırakın. Yol kenarında gördüğünüz bir seyir terasında durun, yerel üreticiden taze fındık ya da bal alın, çay bahçesinde kısa bir mola verin.
Çünkü Karadeniz'in gerçek ruhu, programlara sığmayan o küçük keşiflerde saklıdır.
DÖRT MEVSİMİ YAŞAYAN BÖLGE
Karadeniz yalnızca yaz aylarında gidilecek bir rota değildir. İlkbaharda açan ormangülleri yaylaları rengârenk bir örtüye dönüştürürken, yaz aylarında serin havasıyla bunaltıcı sıcaklardan kaçmak isteyenlere nefes aldırır. Sonbaharda sarı ve kızıl tonlara bürünen ormanlar fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar sunar.
Kışın ise yüksek yaylalar ve dağlar bembeyaz bir sessizliğe kavuşur. Aynı yolu yılın farklı dönemlerinde gezdiğinizde bambaşka bir Karadeniz'le karşılaşırsınız. Belki de bu yüzden bölgeyi sevenler, "Karadeniz'e gidilmez, Karadeniz tekrar tekrar yaşanır" der. Bir mevsimde gördüğünüz manzara, birkaç ay sonra sizi tamamen farklı bir yüzüyle karşılar.
NEDEN KARADENİZ?
Aynı gün deniz, yayla, şelale ve tarihî yapıları görebileceğiniz nadir rotalardan biri. Türkiye'nin en zengin doğa fotoğrafçılığı destinasyonlarından.
Yayla kültürü, taş köprüleri ve ahşap mimarisiyle farklı bir atmosfer sunuyor.
Çocuklu ailelerden doğa sporcularına kadar herkese hitap eder. Yöresel mutfağı, misafirperver insanları ve doğal güzellikleriyle dört mevsim farklı deneyimler sunar. Ulaşımı kolay, keşfi ise her seferinde farklıdır.
NERELERDE KALINIR?
Şehir merkezindeki oteller, kısa süreli geziler için ideal. Ahşap butik oteller ve yayla pansiyonları bölgenin atmosferini yaşatıyor.
Bungalovlar özellikle Ayder ve Çamlıhemşin çevresinde öne çıkıyor.
Kamp ve karavan alanları doğayla iç içe tatil yapmak isteyenler için güçlü seçenekler sunuyor.
VALİZİNDE OLMASI GEREKENLER
- İnce yağmurluk
- Kaymaz tabanlı yürüyüş ayakkabısı
- Polar veya ince mont
- Güneş gözlüğü
- Böcek kovucu sprey
- Powerbank
Yarın: İç Anadolu