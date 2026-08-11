Komşusunu bıçaklayarak öldürdü, polisi aradı: Beyoğlu'ndaki cinayetin perde arkası ortaya çıktı

Beyoğlu'nda 7 Ağustos'ta evinde ölü bulunan Agop Değirmencioğlu'nun ölümünün cinayet olduğu belirlendi. Komşusu Mehmet Şerif Tayık'ın, Değirmencioğlu'nun evinden kötü koku geldiğini söyleyerek polisi aradığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin çalışması sonucunda Değirmencioğlu'nun çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğü, ihbarda bulunan komşusu Tayık'ın ise cinayetin şüphelisi olduğu tespit edildi. Tayık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Agop Değirmencioğlu (Fotoğraflar: DHA) "KÖTÜ KOKU GELİYOR" İHBARI CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI Olay, 7 Ağustos günü Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ermenistan uyruklu Agop Değirmencioğlu'nun komşusu Mehmet Şerif Tayık, polisi arayarak Değirmencioğlu'nun evinden kötü koku geldiğini söyledi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, eve girdiklerinde Değirmencioğlu'nun cesedini buldu. Değirmencioğlu'nun boyun bölgesinde bıçak darbeleri bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından olay, şüpheli ölüm olarak belirlendi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.