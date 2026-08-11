"HIZLI VE KONFORLU BİR ULAŞIMA KAVUŞMUŞ OLACAĞIZ" KONYARAY'ın şehir için önemine değinen Başkan Altay, "KONYARAY'ın şehrimiz için önemi; birincisi kesintisiz bir ulaşım olması. Mevcut tren yolu hattını kullandığımız için araç trafiği ile herhangi bir kesintimiz olmadığından hızlı ve konforlu bir ulaşıma kavuşmuş olacağız. Başta 1. Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere Organize Sanayi Bölgelerimiz ve sanayi alanlarımızın tamamı bu hat üzerinde bulunuyor. Dolayısıyla, özellikle sanayide çalışan vatandaşlarımız ve sanayide işi bulunan vatandaşlarımız için önemli bir ulaşım aksına kavuşmuş olacağız. KONYARAY'ın şehrimizin omurga ulaşım hatlarıyla birlikte kesişim alanları da var. Selçuklu YHT Garı'nın bulunduğu yerde bir transfer istasyonu çalışmasına başladık. İnşallah tamamlandığında hem KONYARAY Banliyö Hattı hem Fetih - Ahmet Özcan Caddesi Tramvay Hattı, hem metromuz ve hem de Barış Caddesi Tramvayımızın kesiştiği bir alan oluşacak. Yüzeyden ve yer altından bu hatlar birbirine bu alanda bağlanmış olacak. Ayrıca Aksaray Yolu Köprülü Kavşağı'nda Banliyö ve Şehir Hastanesi Tramvay Hattımızın da bir kesişim alanı oluşacak. Tamamlandığında bu hatlar üzerinde insanlarımız transferlerini kolayca gerçekleştirmiş olacaklar" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ 2030 YILINA KADAR TÜM HATLARI TAMAMLAYARAK VATANDAŞLARIMIZIN KULLANIMINA AÇMAK" Başkan Altay, Konya'da yürütülen raylı sistem projelerinin önemine ve büyüklüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Havaalanına ulaşımla ilgili de yolcularımızın konforunu artıracak çalışmalar yürütüyoruz. Böylece ulaşım akslarımızda bulunan otogarımız, YHT Garımız ve havaalanımız raylı sistemle birbirine bağlanmış olacak. Şu anda çok yoğun bir şekilde raylı sistem çalışması yürütüyoruz. Türkiye'de bu kadar büyüklükte bir raylı sistem çalışması yapan şehir yok. İnşallah hedefimiz olan 2030 yılına kadar tüm hatları tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına açmayı planlıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na ve TCDD Genel Müdürümüz Veysi Kurt Bey'e huzurlarınızda Konyalılar adına teşekkür ediyorum."

"ADLİYE-ŞEHİR HASTANESİ HATTI'NDA MUTLU SONA YAKLAŞTIK" Başkan Altay, daha sonra basın mensuplarıyla birlikte, Stadyum-Şehir Hastanesi-Adliye Raylı Sistem Hattı'nda incelemelerde bulundu. Çalışmalar kapsamında yürütülen Real Kavşağı, Otogar Kavşağı, Yurtlar Bölgesi Kavşağı, Aksaray Kavşağı ve TÜMOSAN Kavşağı'ndaki çalışmaları da inceleyen Başkan Altay, bölgedeki ulaşım kalitesini artırmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirtti. Başkan Altay, "Adliye - Şehir Hastanesi - Stadyum tramvay hattımızın Şehir Hastanesi istasyonunun bulunduğu alandayız. Burada 21,2 kilometrelik yeni bir raylı sistem hattı çalışması yürütüyoruz. 10 kilometrelik kısmını Konya Büyükşehir Belediyesi olarak biz; 11,2 kilometrelik kısmı Ulaştırma Bakanlığımız ve Altyapı Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülüyor. Hat boyunca önemli sanat yapıları inşa ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz Şehir Hastanesi kısmında imalatlarımızı tamamladık. İnşallah Eylül ayı itibarıyla Adliye-Şehir Hastanesi kısmındaki 1,4 kilometrelik kısmı vatandaşımızın kullanımına açmış olacağız. Böylece Konya'nın en önemli sağlık merkezlerinden birisi olan Şehir Hastanemiz raylı sistem ağımıza dahil edilmiş olacak. Böyle önemli bir eseri şehrimize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak buranın ulaşım problemini çözmek için uzun bir süredir çaba sarf ediyorduk. Elhamdülillah mutlu sona yaklaştık. Artık duraklarımız yapıldı. Akıllı bisiklet istasyonlarımız, bisiklet duraklarımızla birlikte Şehir Hastanemiz kısmını Eylül ayı içerisinde inşallah Sayın Bakanımızın katılımıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

"ASLIM CADDESİ BOYUNCA RAY DÖŞEME İŞLEMLERİMİZ VE DİREKLEME İŞLEMLERİMİZ SONA GELMİŞ DURUMDA" Burada yürütülen daha büyük bir iş olduğuna değinen Başkan Altay, şunları aktardı: "Şehir Hastanesi'nden başlayıp Yeni Sanayi alanına, Yeni Sanayi alanından Aslım Caddesi'nden devam ederek Aksaray Yolu'ndan Stadyuma kadar toplamda 21,2 kilometrelik bir hat inşa ediyoruz. Aslım Caddesi boyunca ray döşeme işlemlerimiz ve direkleme işlemlerimiz sona gelmiş durumda. Tel çekimiyle ilgili işleri yürütüyoruz. Aslım Caddesi - Aksaray Yolu'nda çok önemli bir köprülü kavşak inşa ediyoruz. Aksaray yönü istikametinden gelip şehir istikametine giden araçların üst kottan geçtiği, raylı sistemimizin alttan Aslım Caddesi'ne döndüğü kavşakta köprü çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda köprü kirişlerine ve üst betonlama işlemlerine devam ediyoruz. Akabinde Aksaray Yolu - Ankara Yolu kesişimindeki trafik yolunun bulunduğu üst geçit ve hızlı trenin üzerinde bulunan üst geçit yıkılarak yeniden inşa edilecek. Bununla ilgili yan yol çalışmalarına devam ediyoruz. Tramvayımız orta refüjden gelerek Aksaray Yolu - Ankara Yolu kesişiminde üstte bir istasyonla banliyö aktarmasını gerçekleştirmiş olacak. Ayrıca Aksaray Yolu - Ankara Yolu kesişiminde yeni yapacağımız otogarın bulunduğu alandaki istasyonumuz, yaya üst geçidiyle bir taraftan otogara, bir taraftan da Ticaret Odamızın Fuar Merkezine ulaşmış olacak. Akabinde Yurtlar Bölgesi'nde tramvayı yukarı alacağımız üst geçitle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Köprünün ayaklarını yaptık. İnşallah köprü kirişlerini koyarak yine yukarı kotta bir tramvay istasyonu inşa ediyoruz. Devamında Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nden gelip Halil Ürün Caddesi'ne geçişte, özellikle taşıt sürücüleri için 3 gidiş 3 geliş 6 şeritli bir köprü inşa ediyoruz. Ortasından da raylı sistemin geçeceği bir köprü olacak. 3 köprü inşaatımız devam ediyor. Yine üst kotta bir tramvay durağımız olacak. Böylece mevcut tramvay hattımıza da yürüyen merdivenlerle vatandaşlarımızın ulaşımını sağlamış olacağız. Barış Caddesi'nin bulunduğu alandan, Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nden, Halil Ürün Caddesi'nden gelip Stadyuma devam eden hatta raylı sistemimizi yer altına alıyoruz. Böylece ileride yapacağımız Barış Caddesi Tramvayıyla mevcut tramvayımızın kesişmesinin ve araçlarla kesişmesinin önüne geçmiş olacağız."