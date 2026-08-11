İstanbul Beykoz'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Paşabahçe Mahallesinde meydana gelen olayda, civarda bulunan parkta Yavuz Özgül (55) ile Osman Ş. (61) arasında tartışma çıktı.

CAMİ ÖNÜNDE 3 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın ardından cami önünde karşılaşan ikiliden Osman Ş., Özgül'ü boyun, göğüs ve koltuk altı olmak üzere 3 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı halde olan Özgül, sağlık ekiplerince Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yavuz Özgül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Beykoz'da cami önünde cinayet. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Osman Ş.'yi caminin yaklaşık 25 metre ilerisinde yakaladı. Saldırıda kullanılan bıçak da olay yerinde ele geçirildi.

"BANKTA BULDUĞUM BIÇAĞI SAVURDUM"

Şüpheli Osman Ş., emniyetteki ifadesinde şu cümleleri kullandı:

"Diyabet hastasıyım. Yavuz Özgül ile samimiyetim ya da husumetim yok. Paşabahçe Parkında oturduğum sırada Yavuz Özgül bana ve yanımdaki arkadaşıma laf attı. Bunun üzerine aramızda sözlü tartışma çıktı. Olayın büyümemesi için parktan ayrılarak cami önüne geldim. Yavuz Özgül dükkanları gezerek bıçak aradı, ardından yanıma geldi. Elini beline atınca beni bıçaklayacağını düşündüm. Bankta bulduğum bıçağı savurdum. Olayın sonrasını hatırlamıyorum."

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Polis ekiplerinin çevredeki güvenlik kameraları üzerinde yaptığı incelemede, Osman Ş.'nin Yavuz Özgül ile karşı karşıya geldiği sırada sağ arka cebinden bıçak olduğu değerlendirilen cismi çıkardığı tespit edildi. İncelemede, Osman Ş.'nin Özgül'ü önce göğsünden, ardından boynundan bıçakladığı; Özgül yere düştüğü sırada bıçağı fırlattığı ve bıçağın Özgül'ün sağ koltuk altına saplandığı belirlendi.

SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Yavuz Özgül'ün "Diğer kazalar" ve "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından kaydının bulunduğu, Osman Ş.'nin ise suç kaydının olmadığı öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.