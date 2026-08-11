Gaziantep'te tekstil fabrikasında korkutan yangın: 34 araç ve 80 personelle müdahale ediliyor
Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına 34 araç ve 80 personelle müdahale edilirken, fabrikayı saran alevler dronla görüntülendi.
Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. 3. Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikada bilinmeyen nedenle çıkan yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına 34 araç ve 80 personelle müdahale sürerken, alevler ve ekiplerin çalışmaları dronla görüntülendi.
TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI
Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor.
34 ARAÇ VE 80 PERSONELLE MÜDAHALE
Ekiplerin, yangına 34 araç ve 80 personelle müdahalesi sürüyor.
ALEVLER DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilirken, fabrikada çıkan yangın ve ekiplerin müdahale çalışmaları dron ile görüntülendi.