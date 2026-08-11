Gaziantep'te tekstil fabrikasında korkutan yangın: 34 araç ve 80 personelle müdahale ediliyor

Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. 3. Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikada bilinmeyen nedenle çıkan yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına 34 araç ve 80 personelle müdahale sürerken, alevler ve ekiplerin çalışmaları dronla görüntülendi.

Gaziantep’te tekstil fabrikasında yangın