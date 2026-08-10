Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otelde havuz bakımı sırasında iddiaya göre gaz sızıntısı meydana geldi. Sızıntıdan etkilenen 15 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, otelde yürütülen havuz bakımı esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gaz sızıntısı gerçekleşti. (Fotoğraflar: DHA)

MİDE BULANTISI VE BAŞ DÖNMESİ ŞİKAYETİYLE 15 KİŞİ ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Olay, saat 21.30 sıralarında Gümüşlük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelde yürütülen havuz bakımı esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gaz sızıntısı gerçekleşti. Havuz çevresinde bulunan ve sızıntı sonrası mide bulantısı ile baş dönmesi şikayeti başlayan 15 kişi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti ile hastaneye 15 kişi başvurdu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Tedavi altına alınan 15 kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.