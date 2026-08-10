Anne babalar dikkat! Uzmanı açıkladı: Çocukların iç dünyasına yolculuk

Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Onların mutluluğu için çabalıyoruz. Ancak bu konuda bazı hatalar da yapıyoruz. Özellikle her istediklerini yerine getirmemiz bazı olumsuz sonuçlar doğuruyor.

Bu konuda anne babalar için önemli bilgiler veren Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışman Şule Erk, "Çocuğunu mutlu etmek isteyen anne babalar, farkında olmadan onun mutsuzluğuna zemin hazırlayabilir. Çünkü mutluluk; her isteğinin yerine getirilmesiyle değil, beklemeyi, sabretmeyi ve hayal kırıklığıyla baş edebilmeyi öğrenmekle gelişir" dedi.

"YETER Kİ ÜZÜLMESİN…"

Anne babaların çocuklarının isteklerini geri çeviremediğini belirten Şule Erk, "Hiç kuşkusuz her anne baba çocuğunu mutlu görmek ister. Onun yüzünün gülmesini, ihtiyaçlarının karşılanmasını, eksik hissetmemesini arzular. Ancak bazen sevgiyle yaptığımız fedakârlıklar, çocuklarımızın hayat karşısında güçsüz kalmasına neden olabiliyor. Çünkü çocuk gelişiminde önemli olan, her isteğin karşılanması değil; her duygunun yönetilebilmesidir. Bugün birçok çocuk oyuncak eksikliğinden değil, "hayır" kelimesiyle yeterince karşılaşmadığı için zorlanıyor" dedi.