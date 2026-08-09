Fatih Namık Kemal Caddesi üzerinde devriye görevi yürüten emniyet mensupları, şüpheli hareketler sergileyen 29 yaşındaki M.B.'yi durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi. Uygulama noktasına yaklaşan şüpheli, aniden elindeki bıçağı çıkararak görevli polis memurunun boyun bölgesini hedef aldı. Saldırı hamlesini fark edip geriye doğru çekilen polis memuru yaralanmaktan son anda kurtuldu.

Polise bıçakla saldıran şüpheli yakalandı. (Fotoğraflar: İHA)

"DUR" İHTARINA UYMADI, HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇILDI

Saldırı girişiminin ardından emniyet güçlerinin müdahalesiyle bacağından yaralanan M.B., elindeki bıçağı bırakmayarak caddede hızla kaçmaya başladı. Ekiplerin "dur" ihtarlarına aldırış etmeyen ve havaya açılan uyarı ateşine rağmen kaçışını sürdüren şüpheli, çevredekilerin emniyetini riske atınca polis ekipleri tarafından ayağından vurularak durduruldu.