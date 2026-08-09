Fatih'te polise bıçaklı saldırı: Kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı
İstanbul Fatih Namık Kemal Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında denetim yapan polis ekiplerine bıçakla saldıran ve uyarılara rağmen kaçmaya çalışan 29 yaşındaki M.B., polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu bacağından vurularak yakalandı. Saldırganın üst aramasında bir miktar metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilirken olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Fatih Namık Kemal Caddesi üzerinde devriye görevi yürüten emniyet mensupları, şüpheli hareketler sergileyen 29 yaşındaki M.B.'yi durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi. Uygulama noktasına yaklaşan şüpheli, aniden elindeki bıçağı çıkararak görevli polis memurunun boyun bölgesini hedef aldı. Saldırı hamlesini fark edip geriye doğru çekilen polis memuru yaralanmaktan son anda kurtuldu.Polise bıçaklı saldırı anı kamerada: Şüpheli bacağından vurularak yakalandı
"DUR" İHTARINA UYMADI, HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇILDI
Saldırı girişiminin ardından emniyet güçlerinin müdahalesiyle bacağından yaralanan M.B., elindeki bıçağı bırakmayarak caddede hızla kaçmaya başladı. Ekiplerin "dur" ihtarlarına aldırış etmeyen ve havaya açılan uyarı ateşine rağmen kaçışını sürdüren şüpheli, çevredekilerin emniyetini riske atınca polis ekipleri tarafından ayağından vurularak durduruldu.
ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI
Etkisiz hale getirildikten sonra sağlık ekipleri eşliğinde kontrol altına alınan şahsın üst aramasında bir miktar metamfetamin maddesi bulundu. Yaralı şüpheli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.