Zonguldak'ta deniz yasağı sonrası acı olay: Eski futbolcu ve klasman hakemi Hakan Ergin denizde hayatını kaybetti

Hakan Ergin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ESKİ FUTBOLCU VE KLASMAN HAKEMİYDİ

Ergin'in eski futbolcu olduğu, bir dönem klasman hakemliği yaptığı ve Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Kan Bağış Kazanım Koordinatörü olarak görev yaptığı öğrenildi.

Ergin'in ölüm haberini alan yakınları ise hastane önünde büyük üzüntü yaşadı.

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