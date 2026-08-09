Zonguldak'ta deniz yasağı sonrası acı olay: Eski futbolcu ve klasman hakemi Hakan Ergin denizde hayatını kaybetti
Zonguldak'ta dalgaların artması üzerine denize girişlerin yasaklandığı sırada plajda bulunan eski futbolcu ve klasman hakemi Hakan Ergin (34), denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Boğulma tehlikesi geçiren Ergin, ekiplerin müdahalesiyle sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hakan Ergin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Zonguldak'ta Uzunkum Plajı'nda denize girişlerin yasaklanmasının hemen ardından acı bir olay yaşandı. Dalgaların artması nedeniyle valiliğin denize girilmemesi yönündeki kararına rağmen plajda bulunan Hakan Ergin, girdiği denizde bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kıyıya çıkarılan Ergin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
DALGALAR ARTINCA DENİZE GİRİŞLER YASAKLANDI
Olay, öğle saatlerinde Uzunkum Plajı'nda meydana geldi. Dalgaların bir anda artması üzerine valilik tarafından denize girişlerin yasaklandığı duyuruldu.
Bu sırada plajda bulunan Hakan Ergin, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.
EKİPLER SEFERBER OLDU
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan ve boğulma tehlikesi geçirdiği belirlenen Ergin, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Hakan Ergin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
ESKİ FUTBOLCU VE KLASMAN HAKEMİYDİ
Ergin'in eski futbolcu olduğu, bir dönem klasman hakemliği yaptığı ve Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Kan Bağış Kazanım Koordinatörü olarak görev yaptığı öğrenildi.
Ergin'in ölüm haberini alan yakınları ise hastane önünde büyük üzüntü yaşadı.