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Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında çocuklara şiddet kamerada! 3 çocuğu yere düşürüp darbetti: Birinin boynunu sıktı

Gaziosmanpaşa'da sokakta oynayan 3 çocuk, iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı. Çocukları iterek yere düşüren şüphelinin, yerde bulunan çocuklardan birinin boynunu sıktığı öne sürülürken, olaya müdahale etmek isteyen iş yeri çalışanı başka bir kişi tarafından engellendi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında çocuklara şiddet kamerada! 3 çocuğu yere düşürüp darbetti: Birinin boynunu sıktı

Gaziosmanpaşa'da sokakta oynayan 3 çocuğa yönelik iddia edilen şiddet güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen kişi çocukları iterek yere düşürdü.

Şüphelinin çocuklardan birinin boynunu sıktığı öne sürülürken, çevredeki bir iş yerinde çalışan kişinin müdahale girişimi başka bir kişi tarafından engellendi. Şüpheli, bir süre sonra çocukları bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

Video Oynatma İkonu Gaziosmanpaşa'da sokakta oynayan çocuklara saldırdı!

Çocuklara saldırı kamerada. (Fotoğraflar: DHA)Çocuklara saldırı kamerada. (Fotoğraflar: DHA)

SOKAKTA OYNAYAN ÇOCUKLARA SALDIRDI

Olay, 30 Temmuz Perşembe günü saat 19.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen kişi, sokakta oynayan 3 çocuğun yanına gelerek onları itekledi. İteklenen çocuklar yere düşerken şüphelinin çocuklardan birinin boynunu sıktığı öne sürüldü.

3 çocuk hedef oldu.3 çocuk hedef oldu.

MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ, ENGELLENDİ

Olay sırasında çevrede bulunan başka bir çocuk da yaşananlara tanık oldu.

Çocuklara yönelik şiddeti gören çevredeki iş yerinde çalışan bir kişi, şüpheliye müdahale etmek istedi. Ancak başka bir kişinin araya girmesi üzerine müdahale girişimi engellendi.

Müdahale de engellendi.Müdahale de engellendi.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Şüpheli, bir süre sonra çocukları bırakarak olay yerinden ayrıldı. Çocuklara yönelik yaşananlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

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