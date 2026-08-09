Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında çocuklara şiddet kamerada! 3 çocuğu yere düşürüp darbetti: Birinin boynunu sıktı
Gaziosmanpaşa'da sokakta oynayan 3 çocuk, iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı. Çocukları iterek yere düşüren şüphelinin, yerde bulunan çocuklardan birinin boynunu sıktığı öne sürülürken, olaya müdahale etmek isteyen iş yeri çalışanı başka bir kişi tarafından engellendi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziosmanpaşa'da sokakta oynayan 3 çocuğa yönelik iddia edilen şiddet güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen kişi çocukları iterek yere düşürdü.
Şüphelinin çocuklardan birinin boynunu sıktığı öne sürülürken, çevredeki bir iş yerinde çalışan kişinin müdahale girişimi başka bir kişi tarafından engellendi. Şüpheli, bir süre sonra çocukları bırakarak olay yerinden uzaklaştı.Gaziosmanpaşa'da sokakta oynayan çocuklara saldırdı!
SOKAKTA OYNAYAN ÇOCUKLARA SALDIRDI
Olay, 30 Temmuz Perşembe günü saat 19.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen kişi, sokakta oynayan 3 çocuğun yanına gelerek onları itekledi. İteklenen çocuklar yere düşerken şüphelinin çocuklardan birinin boynunu sıktığı öne sürüldü.
MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ, ENGELLENDİ
Olay sırasında çevrede bulunan başka bir çocuk da yaşananlara tanık oldu.
Çocuklara yönelik şiddeti gören çevredeki iş yerinde çalışan bir kişi, şüpheliye müdahale etmek istedi. Ancak başka bir kişinin araya girmesi üzerine müdahale girişimi engellendi.
ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI
Şüpheli, bir süre sonra çocukları bırakarak olay yerinden ayrıldı. Çocuklara yönelik yaşananlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.