Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında çocuklara şiddet kamerada! 3 çocuğu yere düşürüp darbetti: Birinin boynunu sıktı

Gaziosmanpaşa'da sokakta oynayan 3 çocuğa yönelik iddia edilen şiddet güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen kişi çocukları iterek yere düşürdü. Şüphelinin çocuklardan birinin boynunu sıktığı öne sürülürken, çevredeki bir iş yerinde çalışan kişinin müdahale girişimi başka bir kişi tarafından engellendi. Şüpheli, bir süre sonra çocukları bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Gaziosmanpaşa'da sokakta oynayan çocuklara saldırdı!

Çocuklara saldırı kamerada. (Fotoğraflar: DHA) SOKAKTA OYNAYAN ÇOCUKLARA SALDIRDI Olay, 30 Temmuz Perşembe günü saat 19.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen kişi, sokakta oynayan 3 çocuğun yanına gelerek onları itekledi. İteklenen çocuklar yere düşerken şüphelinin çocuklardan birinin boynunu sıktığı öne sürüldü.