Çelişkili ifadeleriyle kendini ele verdi... İstanbul Adliyesinde sahte kimlik oyunu: 2019'da ihraç edilen eski hakim dosya takibi yaparken yakalandı

Yemekhanede gözaltına alınmak istenen Amil Ece, polis ekiplerine de zorluk çıkararak hakim olduğunu iddia etmeyi sürdürdü. Yapılan kontrolde kimliğin sahte olduğunun kesinleşmesi üzerine Ece ve beraberindeki 2 kişi gözaltına alındı.

İhbar üzerine polis ve güvenlik ekipleri harekete geçti. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin adliyenin yemekhane katında olduğunu belirledi.

SAHTE HAKİM TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadeleri alınan sahte hakim ile beraberindeki 2 kişi, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Amil Ece savcılık ifadesinde, işi hızlandırmak amacıyla hakim olduğunu söylediğini, herhangi bir menfaatinin bulunmadığını ve bu nedenle suçlamaları kabul etmediğini ileri sürdü.

Ece ayrıca kimliği yerde bulduğunu söyledi ve serbest bırakılmasını talep etti.

Mahkemede yapılan savunmaların ardından Amil Ece tutuklanırken, beraberindeki 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Haber: Armağan Yılmaz

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