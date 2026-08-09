Çelişkili ifadeleriyle kendini ele verdi... İstanbul Adliyesinde sahte kimlik oyunu: 2019'da ihraç edilen eski hakim dosya takibi yaparken yakalandı
İstanbul Adliyesinde kendisini aktif görevde hakim olarak tanıtan ve sahte kimlik göstererek dosya takibi yapmaya çalışan 2019'da meslekten ihraç edilmiş eski hakim Amil Ece, çelişkili ifadeleri ve şüpheli tavırlarıyla yakayı ele verdi. Adliye yemekhanesinde gözaltına alınan Ece tutuklanırken, yanındaki 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Adliyesinde film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. 2019 yılında meslekten ihraç edilen 55 yaşındaki eski hakim Amil Ece, yanında bulunan iki kişiyle birlikte kaçakçılık bürosu kalem müdürü Oğuzhan Kötek'in odasına gelerek kendisini Anadolu Adliyesinde aktif görev yapan asliye hukuk hakimi olarak tanıttı.
Sahte kimlik gösteren Ece, yeğeninin şüpheli olduğu bir dosyanın hangi savcıda olduğunu öğrenmeye çalıştı. Çelişkili ifadeleri üzerine durumun teyit edilmesiyle gerçek ortaya çıktı.
DOSYA TAKİBİ İÇİN ADLİYEYE GELDİ
İstanbul Adliyesine gelen Amil Ece, yanında bulunan iki kişiyle birlikte kaçakçılık bürosu kalem müdürü Oğuzhan Kötek'in odasına girdi. Ece, Anadolu Adliyesinde aktif olarak asliye hukuk hakimliği yaptığını söyleyerek sahte kimlik kartını gösterdi.
Ece, yeğeninin şüpheli sıfatıyla yer aldığı bir dosyanın bulunduğunu belirterek dosyanın hangi savcıda olduğunu öğrenmek istedi.
ÇELİŞKİLİ İFADELERİ ELE VERDİ
Görüşme sırasında Ece ve beraberindeki kişilerin ifadelerindeki çelişkilerden şüphelenen Kalem Müdürü Oğuzhan Kötek, Ece'ye hakimlik sicil numarasını sordu.
Bu soru karşısında tereddüt eden ve konuyu geçiştirmeye çalışan Ece, müsaade isteyerek odadan ayrıldı ve asansörlere yöneldi.
Kötek, vakit kaybetmeden Anadolu Adliyesini arayarak Amil Ece adında aktif bir hakimin bulunup bulunmadığını teyit etti. Adliyeden "böyle bir hakim yok" yanıtını alan Kötek, durumu Başsavcı Vekiline bildirdi.
ADLİYE YEMEKHANESİNDE YAKALANDI
İhbar üzerine polis ve güvenlik ekipleri harekete geçti. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin adliyenin yemekhane katında olduğunu belirledi.
Yemekhanede gözaltına alınmak istenen Amil Ece, polis ekiplerine de zorluk çıkararak hakim olduğunu iddia etmeyi sürdürdü. Yapılan kontrolde kimliğin sahte olduğunun kesinleşmesi üzerine Ece ve beraberindeki 2 kişi gözaltına alındı.
SAHTE HAKİM TUTUKLANDI
Savcılıkta ifadeleri alınan sahte hakim ile beraberindeki 2 kişi, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Amil Ece savcılık ifadesinde, işi hızlandırmak amacıyla hakim olduğunu söylediğini, herhangi bir menfaatinin bulunmadığını ve bu nedenle suçlamaları kabul etmediğini ileri sürdü.
Ece ayrıca kimliği yerde bulduğunu söyledi ve serbest bırakılmasını talep etti.
Mahkemede yapılan savunmaların ardından Amil Ece tutuklanırken, beraberindeki 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber: Armağan Yılmaz