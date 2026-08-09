Olay, 7 Ağustos 2026 günü saat 23.30 sıralarında Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kağıt toplayarak geçimini sağlayan ve yalnız yaşayan 1 çocuk babası Necmettin Uzun'un (70) elektrik faturası fazla gelmesin diye akşamları evinin ışıklarını kısa süre yakıp söndürdüğü öğrenildi. Uzun'un evinin ışıklarının uzun süre yandığını gören akrabası Kamil Ö. yanına bir kişi alarak kontrol amacıyla eve gitti. Kamil Ö., dış kapının üzerinde bulunan anahtar vasıtasıyla eve girdi. İçeride yoğun duman olduğunu ve mutfakta ocak üzerinde bulunan tavada alevler bulunduğunu gören Kamil Ö., dışarı çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Zanlı tutuklandı. (Fotoğraflar: İHA) YANGIN SANILDI İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mutfakta ocak üzerinde pişirilen tavuğun Uzun'un hayatını kaybetmesinin ardından yanarak evi yoğun dumanla kapladığı tespit edildi. İlk etapta evde yangın çıktığı düşünülürken, Necmettin Uzun mutfakta yerde kanlar içinde bulundu. Uzun'un vücudunun çok sayıda yerinden bıçaklanarak ve başına sekmen diye adlandırılan ahşap tabure ile vurulmak suretiyle öldürüldüğü belirlendi. Samsun'da cüzdanı için öldürülen yaşlı adamın katil zanlısı yakalandı GÖRÜNÜŞÜNÜ DEĞİŞTİRDİ Cinayetin aydınlatılması amacıyla Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda cinayetin şüphelisinin Ertan B. (59) olduğu tespit edildi. Şüphelinin olayın ardından kaçtığı, kaçış sırasında saç ve sakalını boyayarak görünüşünü değiştirdiği ortaya çıktı.