Beyoğlu'nda şüpheli ölüm! Kötü koku gelen evde acı gerçek ortaya çıktı: 57 yaşındaki adam ölü bulundu
İstanbul Beyoğlu'nda mahalle sakinlerinin kötü koku ihbarı üzerine bir eve giren polis ekipleri, 57 yaşındaki Selim Bağda'yı salondaki koltukta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri Bağda'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, vücudunda darp veya kesici-delici alet izine rastlanmadı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
Beyoğlu'nda yoğun kötü koku ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Hacıahmet Mahallesi'ndeki eve itfaiye ekiplerinin yardımıyla giren polis, Selim Bağda'yı salondaki koltuğun üzerinde hareketsiz halde buldu. Ölüm şüpheli olarak değerlendirilirken, kesin neden yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
KÖTÜ KOKU İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
Olay, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 21.15 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, bir evden uzun süredir yoğun kötü koku geldiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleriyle görüşen ekipler, evden uzun süredir kötü koku geldiği bilgisine ulaştı.
İTFAİYE YARDIMIYLA EVE GİRİLDİ
Polis ekipleri, kapıyı defalarca çalmasına rağmen içeriden yanıt alamayınca olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiyenin yardımıyla kapı açılarak daireye girildi.
Ekipler, 57 yaşındaki Selim Bağda'yı salondaki koltuğun üzerinde hareketsiz halde buldu.
SELİM BAĞDA HAYATINI KAYBETMİŞ
Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bağda'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmalarının ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
VÜCUDUNDA DARP İZİNE RASTLANMADI
İlk incelemelerde Selim Bağda'nın vücudunda darp veya kesici-delici alet izine rastlanmadığı belirtildi. Ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.
Bağda'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
"3D" kuralında taviz verilmeyecek
Hırsızlık anları caminin güvenlik kameralarına yansıdı