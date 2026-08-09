Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, trafiğe açık alanda drift atarak vatandaşların can ve mal güvenliğini hiçe sayan sürücüler hakkında soruşturma başlattı. Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti. (Fotoğraflar: DHA)

ŞÜPHELİLER OPERASYONLA BİRLİKTE YAKALANDI

Bu kapsamda Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtları, ihbar, şikayet ve sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Drift atan araç sürücülerine toplam 2 milyon 78 bin lira trafik cezası uygulandı.

TOPLAM 2 MİLYON 78 BİN LİRA TRAFİK CEZASI VERİLDİ

Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Driftte kullanılan 12 araç trafikten men edilirken, sürücülerine ise toplam 2 milyon 78 bin lira idari trafik cezası uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 sürücüye, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi verildi.

‘Drift', 'Dilencilik' ve 'Değnekçilik’ olmak üzere ‘3D’ kuralında taviz verilmeyeceği belirtildi.

"3D" KURALINDA TAVİZ VERİLMEYECEK

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Drift", "Dilencilik" ve "Değnekçilik" olmak üzere "3D" kuralında taviz verilmeyeceği belirtildi ve bu suçlara karşı soruşturma ve operasyonlara devam edileceği bildirildi.