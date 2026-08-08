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Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Kocaeli’de Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit kesiminde hafif ticari aracın tünel duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

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Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, hafif ticari aracın tünel duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Otoyolun İzmit ilçesi mevkisinde, Ankara istikametinde seyreden hafif ticari araç, T4 Tüneli'nde duvara çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı-2

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 1 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı-4 Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı-5 Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı-6
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