Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Kocaeli’de Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit kesiminde hafif ticari aracın tünel duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, hafif ticari aracın tünel duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Otoyolun İzmit ilçesi mevkisinde, Ankara istikametinde seyreden hafif ticari araç, T4 Tüneli'nde duvara çarptı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 1 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam