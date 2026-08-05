Bursa'da korkunç kaza: Otomobil ile ATV çarpıştı

İddiaya göre, M.D. idaresindeki 16 MED 50 plakalı otomobil ile Hasan Tozaykurt'un kullandığı plakasız ATV çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Tozaykurt ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan ATV sürücüsü hayatını kaybetti.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan Tozaykurt, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, otomobil sürücüsü M.D.'yi gözaltına alırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.