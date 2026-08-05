CANLI YAYIN
Geri

Bursa'da korkunç kaza: Otomobil ile ATV çarpıştı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde saat 02.00 sıralarında M.D. idaresindeki otomobil ile Hasan Tozaykurt'un kullandığı plakasız ATV çarpıştı, çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Tozaykurt hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Bursa'da korkunç kaza: Otomobil ile ATV çarpıştı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobil ile çarpışan ATV'nin sürücüsü Hasan Tozaykurt hayatını kaybetti.

Otomobil ile ATV çarpıştı. (Fotoğraflar: DHA)Otomobil ile ATV çarpıştı. (Fotoğraflar: DHA)

OTOMOBİL İLE ATV ÇARPIŞTI

Kaza, saat 02.00 sıralarında Haşim İşcan Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, M.D. idaresindeki 16 MED 50 plakalı otomobil ile Hasan Tozaykurt'un kullandığı plakasız ATV çarpıştı.

Bursa'da korkunç kaza: Otomobil ile ATV çarpıştı-2

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE AĞIR YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Tozaykurt ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan ATV sürücüsü hayatını kaybetti.Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan ATV sürücüsü hayatını kaybetti.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan Tozaykurt, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, otomobil sürücüsü M.D.'yi gözaltına alırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Küçükçekmece'de İETT kazası! Otomobil yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
SONRAKİ HABER

Otomobil yolcu otobüsüne arkadan çarptı
Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler