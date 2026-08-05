Beykoz Keçilik Koyu’nda arıza sonrası İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı
İstanbul Boğazı'nda, Panama bandıralı kuru yük gemisinin arıza yapması nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi trafiği güney-kuzey yönlü açıldı.
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Boğaz'a kuzeyden giriş yapan geminin arızalandığı belirtilerek, Büyükdere mevkisinde yeniden kuzey yönüne döndürülen geminin Kurtarma-11 ve Kurtarma-3 römorkörleri eşliğinde Kilyos Demir Sahası'na götürüldüğü kaydedildi.
Panama bandıralı "Vela Prime" isimli geminin kurtarma çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.
Boğaz'daki gemi trafiği, kurtarma çalışmalarının ardından saat 20.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü yeniden açıldı.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam