Beyoğlu'nda bir garip olay! Çıplak halde motosikletin önüne atladı: Sopayla dayak yedi

İstanbul Beyoğlu'nda akılalmaz anlar yaşandı. Dün (3 Temmuz) akşam saatlerinde Firuzağa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yarı çıplak halde sokakta dolaşan Ahmet K. (30) aniden seyir halindeki motosikletin önüne atladı.

Motosiklette bulunan kadın korkuyla olay yerinden kaçarken, yere düşen motosiklet sürücüsüyle Ahmet K. arasında tartışma başladı.Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet K. olay yerinden kaçtı.Motosiklet sürücüsü elindeki kaskla Ahmet K.'nin peşinden koştu.

Çıplak motosikletin önüne atladı meydan dayağı yedi

SOPAYLA DÖVDÜLER

Şüpheli Ahmet K. kaçtığı sırada, park halindeki 34 TKJ 92 plakalı otomobilin üzerine düştü. Bu sırada çevrede bulunanlar Ahmet K.'ye duba ve sopalarla vurup tekme atmaya başladı Otomobilin kaputu üzerinden yere düşen Ahmet K. çevredekiler tarafından bir süre daha darbedildi. Bir süre sonra kendisine vuranların elinden kurtulan Ahmet K. olay yerinden kaçtı.

Beyoğlu'nda yarı çıplak halde dolaşan şahıs motosikletin önüne atladı. (Fotoğraflar: DHA)

OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, yaptıkları incelemede Ahmet K.'nin 34 TKJ 92 plakalı otomobilin kaputuna vurduğunu ve sol dikiz aynasını kırarak hasara neden olduğunu belirledi.

Motosikletin önüne atladıktan sonra kaçmaya çalışan Ahmet K. darbedildi.

GÖZALTINA ALINDI

Otomobil sürücüsü Kürşat Ö. (30), Ahmet K.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ahmet K. hakkında 'Mala zarar verme' suçundan işlem başlatıldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.