Beyoğlu'nda bir garip olay! Çıplak halde motosikletin önüne atladı: Sopayla dayak yedi
İstanbul Beyoğlu'nda yarı çıplak halde motosikletin önüne atlayan Ahmet K. ile sürücü arasında kavga çıktı. Kaçmaya çalışırken otomobilin üzerinde çevredekiler tarafından duba, sopa ve tekmelerle darbedilen Ahmet K. sürücünün şikayeti üzerine gözaltına alındı.
İstanbul Beyoğlu'nda akılalmaz anlar yaşandı. Dün (3 Temmuz) akşam saatlerinde Firuzağa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yarı çıplak halde sokakta dolaşan Ahmet K. (30) aniden seyir halindeki motosikletin önüne atladı.
Motosiklette bulunan kadın korkuyla olay yerinden kaçarken, yere düşen motosiklet sürücüsüyle Ahmet K. arasında tartışma başladı.Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet K. olay yerinden kaçtı.Motosiklet sürücüsü elindeki kaskla Ahmet K.'nin peşinden koştu.Çıplak motosikletin önüne atladı meydan dayağı yedi
SOPAYLA DÖVDÜLER
Şüpheli Ahmet K. kaçtığı sırada, park halindeki 34 TKJ 92 plakalı otomobilin üzerine düştü. Bu sırada çevrede bulunanlar Ahmet K.'ye duba ve sopalarla vurup tekme atmaya başladı Otomobilin kaputu üzerinden yere düşen Ahmet K. çevredekiler tarafından bir süre daha darbedildi. Bir süre sonra kendisine vuranların elinden kurtulan Ahmet K. olay yerinden kaçtı.
OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU
İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, yaptıkları incelemede Ahmet K.'nin 34 TKJ 92 plakalı otomobilin kaputuna vurduğunu ve sol dikiz aynasını kırarak hasara neden olduğunu belirledi.
GÖZALTINA ALINDI
Otomobil sürücüsü Kürşat Ö. (30), Ahmet K.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ahmet K. hakkında 'Mala zarar verme' suçundan işlem başlatıldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.