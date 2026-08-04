Kuşadası'nda tapulu dehşet! Evine giden anne ile iki çocuğu bıçaklandı: 2 şüpheli tutuklandı

Kanlı olayın yaşandığı apartmanda polis ekipleri inceleme yaptı.

ANNE, KIZI VE OĞLU BIÇAKLANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine S.E., kızı M.T. ve oğlu H.T., R.D. ve İ.D. tarafından darbedilip vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Durumu ağır olan H.T. ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi'ne kaldırılırken, anne ve kızı da Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan iki şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D. ve İ.D. tutuklandı.

"ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM"

Yaşadığı olayın şokunu atlatamadığını belirten S.E., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Yıllarca dişimden tırnağımdan artırarak biriktirdiklerimle Uydukent Sitesi'nden 11 yıl önce 2 daire aldım. O dönemde daireler tam bitmemişti. Daha sonra 2023 yılında sonradan İ.D.'nin ortağı olduğunu öğrendiğim bir kişi bana telefon edip, yarım kalan daireleri tamamladıklarını söyledi. Benden önce 1 milyon 200 bin ardından 2 milyon lira sonra da 1 dairemi istedi. Bu yıl haziran ayında 2 evi de kontrol etmek için Kuşadası'na geldim. Dairelerin birinde bir kadının oturduğunu ve 3 yıldan beri de bize saldıran kişilere kira ödediğini öğrendim. Kuşadası'na bu gelişimizde de diğer daireye İ.D.'nin oğlu R.D.'nin yerleştiğini gördüm. Babası ve oğlu beni, kızımı ve oğlumu çeşitli yerlerimizden bıçaklayıp, darp etti. Kaburgamda kırık var. Ayrıca yüzüme aldığım darbe nedeniyle de bir dişim kırıldı. Oğlumun durumu daha da kötü. Adaletin yerini bulmasını istiyorum."