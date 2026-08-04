Kuşadası'nda tapulu dehşet! Evine giden anne ile iki çocuğu bıçaklandı: 2 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kendilerine ait daireye izinsiz yerleşildiğini öne süren aile ile evde bulunan kişiler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Anne, kızı ve oğlu darbedilip bıçaklanırken, ağır yaralanan oğlun tedavisi sürüyor. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kendilerine ait daireye izinsiz yerleşildiğini iddia eden S.E. (62), kızı M.T. (30) ve oğlu H.T. (34), evi kontrol etmek için gittikleri apartmanda darbedilip bıçaklandı. Göğsünden ağır yaralanan H.T. hastanede tedavi altına alınırken, olayın ardından yakalanan İ.D. ve oğlu R.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
EVLERİNDE TARTIŞMA ÇIKTI
Olay, 30 Temmuz Perşembe günü saat 11.00 sıralarında Değirmendere Mahallesi'ndeki Uydukent Sitesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan S.E., Kuşadası'ndaki arkadaşlarından Bülbül Apartmanı'nın 3 ve 4'üncü katındaki kendisine ait iki dairesine haberi olmadan kiracıların yerleştiğini öğrendi.
Kuşadası'na gelen S.E., kızı M.T. ve oğlu H.T. ile birlikte Uydukent Sitesi'ne gitti. Evlerini kontrol etmek için kapıları çalan aile ile kendilerinden izinsiz olarak 3'üncü kattaki dairelerine yerleştiklerini iddia ettikleri İ.D. ve oğlu R.D. arasında tartışma çıktı.
ANNE, KIZI VE OĞLU BIÇAKLANDI
Tartışmanın büyümesi üzerine S.E., kızı M.T. ve oğlu H.T., R.D. ve İ.D. tarafından darbedilip vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı.
Durumu ağır olan H.T. ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi'ne kaldırılırken, anne ve kızı da Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olayın ardından kaçan iki şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D. ve İ.D. tutuklandı.
"ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM"
Yaşadığı olayın şokunu atlatamadığını belirten S.E., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Yıllarca dişimden tırnağımdan artırarak biriktirdiklerimle Uydukent Sitesi'nden 11 yıl önce 2 daire aldım. O dönemde daireler tam bitmemişti. Daha sonra 2023 yılında sonradan İ.D.'nin ortağı olduğunu öğrendiğim bir kişi bana telefon edip, yarım kalan daireleri tamamladıklarını söyledi. Benden önce 1 milyon 200 bin ardından 2 milyon lira sonra da 1 dairemi istedi. Bu yıl haziran ayında 2 evi de kontrol etmek için Kuşadası'na geldim. Dairelerin birinde bir kadının oturduğunu ve 3 yıldan beri de bize saldıran kişilere kira ödediğini öğrendim. Kuşadası'na bu gelişimizde de diğer daireye İ.D.'nin oğlu R.D.'nin yerleştiğini gördüm. Babası ve oğlu beni, kızımı ve oğlumu çeşitli yerlerimizden bıçaklayıp, darp etti. Kaburgamda kırık var. Ayrıca yüzüme aldığım darbe nedeniyle de bir dişim kırıldı. Oğlumun durumu daha da kötü. Adaletin yerini bulmasını istiyorum."
"ABİMİN SESİ KULAKLARIMDAN GİTMİYOR"
S.E.'nin kızı M.T. de saldırı anını anlatarak şunları söyledi:
"İ.D. ve oğlu R.D. bizi yere yatırıp, defalarca tekmeledi. Abimin sesi hiç kulaklarımdan gitmiyor. Abim yerdeyken sürekli 'Tamam evler sizin olsun. Yeter ki annem ve kardeşime bir şey yapmayın' diyordu. Yaşadıklarımızı asla unutamayacağız."
"BASİT BİR YARALAMA OLAYI DEĞİL"
Mağdurların avukatı Uğur Balta ise olayın hukuki boyutuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bu kesinlikle basit bir yaralama olayı değil. 62 yaşındaki bir annenin evlatlarıyla beraber hayati bölgelerinden bıçaklandığını görüyoruz. Bu yaşam hakkına yönelmiş oldukça ağır bir saldırı. Dosyadaki mevcut deliller, mağdur beyanları ve adli raporlar birlikte değerlendirildiğinde olayın kasten öldürmeye teşebbüs kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu en ilkel toplumlarda bile kabul edilebilecek bir tablo değil."