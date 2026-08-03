Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde, binalar ile sahil şeridi arasındaki toprak alanda ani bir göçme yaşandı. Meydana gelen toprak kayması sonucunda sürüklenen kütleler sahil yolunu kısmen ulaşıma kapattı. Beklenmedik olay anında sahil şeridinde bulunan vatandaşlar arasında ciddi bir panik oluştu.

GÖÇÜK ALTINDA KALMA İHTİMALİNE KARŞI ACİL MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık görevlileri ve çok sayıda itfaiye ekibi hızla olay yerine sevk edildi. Göçen kütlenin altında herhangi bir sivilin kalmış olma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri tarafından derhal arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Bölgeye takviye olarak gönderilen kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları aktif olarak sürüyor.