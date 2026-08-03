TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza! Anne ile oğlu yaşamını yitirdi: hurdaya dönen araçlar dronla görüntülendi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde TAG Otoyolu'nda 2 otomobil ve 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında anne ile oğlu yaşamını yitirdi, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kaza sonrası ekiplerin çalışmaları ve hurdaya dönen araçlar dronla havadan görüntülendi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazası can aldı. İki otomobil ile iki tırın karıştığı kazada anne ile oğlu hayatını kaybederken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğü kaza yerindeki hasar ve hurdaya dönen araçlar dronla görüntülenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FECİ KAZADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesimi Esenyurt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Doğruyol idaresindeki 42 AEN 20 plakalı otomobil, A.Z. kontrolündeki 49 ABH 752 plakalı Mercedes marka tır, D.K. yönetimindeki 03 AKB 331 plakalı Mercedes marka tır ve Sadullah Çıtır yönetimindeki 07 BZK 860 plakalı otomobil çarpıştı.
Feci kazada ortalık savaş alanına döndü. ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen ekipler, feci kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 5 kişinin ise yaralandığını belirledi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye, Nurdağı ve Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı.
HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Anne ile oğlunun hayatını kaybettiği, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının ardından olay yerindeki çalışmalar ve araçların aldığı hasar havadan görüntülendi.
Görüntülerde, kazaya karışan araçların hurdaya döndüğü ve ekiplerin olay yerindeki yoğun çalışması yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.