TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza! Anne ile oğlu yaşamını yitirdi: hurdaya dönen araçlar dronla görüntülendi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazası can aldı. İki otomobil ile iki tırın karıştığı kazada anne ile oğlu hayatını kaybederken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğü kaza yerindeki hasar ve hurdaya dönen araçlar dronla görüntülenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci kazada ortalık savaş alanına döndü. ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

TAG Otoyolu'ndaki zincirleme kazada anne ile oğlu yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı. (Fotoğraflar: DHA veİHA) FECİ KAZADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesimi Esenyurt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Doğruyol idaresindeki 42 AEN 20 plakalı otomobil, A.Z. kontrolündeki 49 ABH 752 plakalı Mercedes marka tır, D.K. yönetimindeki 03 AKB 331 plakalı Mercedes marka tır ve Sadullah Çıtır yönetimindeki 07 BZK 860 plakalı otomobil çarpıştı.

İki otomobil ile iki tırın karıştığı feci kazada araçlar hurdaya döndü

ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ



Olay yerine gelen ekipler, feci kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 5 kişinin ise yaralandığını belirledi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye, Nurdağı ve Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı.