Mithatpaşa Mahallesi Geçimli Sokak'ta meydana gelen olayda, M.T. ile diğer 5 kişi (V.G., Ö.A., M.E., M.E. ve D.D.) arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede şiddetlendi.

İki kişi yaralandı. (Fotoğraflar: İHA)

2 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden M.T., otomobilinden çıkardığı otomatik av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Bu esnada, binanın otoparkında piknikten dönen ve araçlarından inmekte olan İ.Y. ile eşi S.Y., tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu.