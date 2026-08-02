Kayseri'de iki kişi piknik dönüşü maganda kurşunuyla yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, tesadüfen otoparkta bulunan bir çifte isabet etti. Olayla ilgili 6 şüpheli yakalandı.
Mithatpaşa Mahallesi Geçimli Sokak'ta meydana gelen olayda, M.T. ile diğer 5 kişi (V.G., Ö.A., M.E., M.E. ve D.D.) arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede şiddetlendi.
2 KİŞİ YARALANDI
Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden M.T., otomobilinden çıkardığı otomatik av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Bu esnada, binanın otoparkında piknikten dönen ve araçlarından inmekte olan İ.Y. ile eşi S.Y., tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri sokak çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralı çifte olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, müdahalenin ardından vakit kaybetmeden Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından bölgede geniş çaplı bir çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karışan 6 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında başlatılan adli soruşturma tüm boyutlarıyla devam ediyor.