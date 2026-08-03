Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi: Ölü ve yaralı yok

Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde, binalar ile sahil şeridi arasındaki toprak alanda ani bir göçme yaşandı. Meydana gelen toprak kayması sonucunda sürüklenen kütleler sahil yolunu kısmen ulaşıma kapattı. Beklenmedik olay anında sahil şeridinde bulunan vatandaşlar arasında ciddi bir panik oluştu.

Büyükçekmece sahilinde toprak kayması!

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık görevlileri ve çok sayıda itfaiye ekibi hızla olay yerine sevk edildi.

Göçen kütlenin altında herhangi bir sivilin kalmış olma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri tarafından derhal arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, göçük altında mahsur kalan kimsenin olmadığı belirtildi.