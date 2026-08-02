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Bakırköy'de genel ahlaka aykırı görüntüler sonrası polis harekete geçti: 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Bakırköy'de genel adaba ve ahlaka aykırı davranışlarda bulundukları iddia edilen 2 kişi polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler hakkında "Hayasızca Hareketler" suçundan adli işlem başlatıldı.

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Bakırköy'de genel ahlaka aykırı görüntüler sonrası polis harekete geçti: 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy'de genel adaba ve ahlaka aykırı davranışlarda bulunulduğuna ilişkin görüntüler üzerine çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen biri kadın iki şüpheli gözaltına alınırken, haklarında "Hayasızca Hareketler" suçundan adli işlem başlatıldı.

BAKIRKÖY'DE 2 KİŞİYE "HAYASIZCA HAREKETLER" İŞLEMİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos'ta Bakırköy'de genel adaba ve ahlaka aykırı davranışlarda bulunulduğuna ilişkin görüntülerin tespit edilmesi üzerine inceleme başlattı.

Bakırköy'de genel ahlaka aykırı davranışlarda bulundukları iddia edilen 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. (Fotoğraflar: İHA)Bakırköy'de genel ahlaka aykırı davranışlarda bulundukları iddia edilen 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. (Fotoğraflar: İHA)

Yürütülen kamera ve saha çalışmaları sonucunda olaya karıştıkları belirlenen J.R.S.A.M. (19) ile Z.M.A.E. (22) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Emniyet ekipleri, şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında "Hayasızca Hareketler" suçundan adli işlem başlattı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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Bakırköy'de genel ahlaka aykırı görüntüler sonrası polis harekete geçti: 2 şüpheli gözaltına alındı-3 Bakırköy'de genel ahlaka aykırı görüntüler sonrası polis harekete geçti: 2 şüpheli gözaltına alındı-4 Bakırköy'de genel ahlaka aykırı görüntüler sonrası polis harekete geçti: 2 şüpheli gözaltına alındı-5

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