Bakırköy'de genel ahlaka aykırı görüntüler sonrası polis harekete geçti: 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy'de genel adaba ve ahlaka aykırı davranışlarda bulunulduğuna ilişkin görüntüler üzerine çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen biri kadın iki şüpheli gözaltına alınırken, haklarında "Hayasızca Hareketler" suçundan adli işlem başlatıldı.

BAKIRKÖY'DE 2 KİŞİYE "HAYASIZCA HAREKETLER" İŞLEMİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos'ta Bakırköy'de genel adaba ve ahlaka aykırı davranışlarda bulunulduğuna ilişkin görüntülerin tespit edilmesi üzerine inceleme başlattı.