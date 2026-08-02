Bakırköy'de genel ahlaka aykırı görüntüler sonrası polis harekete geçti: 2 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Bakırköy'de genel adaba ve ahlaka aykırı davranışlarda bulundukları iddia edilen 2 kişi polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler hakkında "Hayasızca Hareketler" suçundan adli işlem başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy'de genel adaba ve ahlaka aykırı davranışlarda bulunulduğuna ilişkin görüntüler üzerine çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen biri kadın iki şüpheli gözaltına alınırken, haklarında "Hayasızca Hareketler" suçundan adli işlem başlatıldı.
BAKIRKÖY'DE 2 KİŞİYE "HAYASIZCA HAREKETLER" İŞLEMİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos'ta Bakırköy'de genel adaba ve ahlaka aykırı davranışlarda bulunulduğuna ilişkin görüntülerin tespit edilmesi üzerine inceleme başlattı.
Yürütülen kamera ve saha çalışmaları sonucunda olaya karıştıkları belirlenen J.R.S.A.M. (19) ile Z.M.A.E. (22) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Emniyet ekipleri, şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında "Hayasızca Hareketler" suçundan adli işlem başlattı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.