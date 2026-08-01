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Kırıkkale'de yangında evini kaybeden çifte devletten yeni konut sözü

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Akçakavak köyünde iki gün önce çıkan ot yangınında evleri ve yaklaşık bin saman balyası kullanılamaz hale gelen Haydar ve Dürdane Gündoğan çiftine devlet yardım elini uzattı. Yangın günü alevlerin arasında yılların emeğini kaybeden 62 yaşındaki Haydar Gündoğan gözyaşlarına hakim olamazken, eşi Dürdane Gündoğan'ın, "Ağlama Haydar, canımıza bir şey olmadı. Yarın daha iyisi olur" şeklindeki sözleri milyonlarca vatandaşın yüreğine dokundu. Yangının ardından Kırıkkale Valiliği harekete geçerek ailenin yaralarının sarılması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

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Kırıkkale'de yangında evini kaybeden çifte devletten yeni konut sözü

Yangının hemen ardından Balışeyh Kaymakamı Muhammed Raşit Aktay, yaşlı çifti köydeki geçici alanlarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ve Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'in selamlarını aileye ileten Kaymakam Aktay, devletin gücünü ve desteğini vurguladı.

Video Oynatma İkonu Balışeyh'teki yangın mağduru çifte devlet şefkati

Kaymakam Aktay ve afetzede çift. (Fotoğraflar: İHA)Kaymakam Aktay ve afetzede çift. (Fotoğraflar: İHA)

Aktay, Gündoğan çiftinin evinin en kısa sürede en güzel şekilde yeniden inşa edileceğinin sözünü verdi. Türkiye'de kırsal alanlarda meydana gelen yangın ve sel gibi afetlerin ardından AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, afetzedeler için yöresel mimariye uygun, tek katlı ve güvenli çelik konstrüksiyon köy evleri projelendirilerek hızla hak sahiplerine teslim ediliyor.

Dürdane GündoğanDürdane Gündoğan

AFETZEDE ÇİFTTEN DEVLETİN TÜM KURUMLARINA TEŞEKKÜR

Devletin ilk andan itibaren gösterdiği şefkatten büyük mutluluk duyan Haydar Gündoğan, yangın sırasında itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin kendilerini bir an bile yalnız bırakmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum, çok duygulandım" dedi.

Haydar Gündoğan.Haydar Gündoğan.

Metanetiyle herkese örnek olan 61 yaşındaki Dürdane Gündoğan ise devletin yeni konutları kısa sürede yapacağına inancının tam olduğunu ifade ederek, zor günlerinde yanlarında olan tüm kamu personeline ve komşularına minnettar olduğunu söyledi. Öte yandan il dışındaki programı nedeniyle aileyle telefonla görüşen Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, devletin bütün kurumlarıyla ailenin her türlü ihtiyacını karşılamak için yanlarında olmaya devam edeceğini kaydetti.

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