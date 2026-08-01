Haydar Gündoğan.

Metanetiyle herkese örnek olan 61 yaşındaki Dürdane Gündoğan ise devletin yeni konutları kısa sürede yapacağına inancının tam olduğunu ifade ederek, zor günlerinde yanlarında olan tüm kamu personeline ve komşularına minnettar olduğunu söyledi. Öte yandan il dışındaki programı nedeniyle aileyle telefonla görüşen Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, devletin bütün kurumlarıyla ailenin her türlü ihtiyacını karşılamak için yanlarında olmaya devam edeceğini kaydetti.