Konya'da aidat tartışmasında bıçaklanan apartman yöneticisi öldü

Kiracı Ali İhsan A. ile apartman yöneticisi Ramazan Şimşek arasında aidat ödemesi nedeniyle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ali İhsan A., yanında bulunan bıçakla Ramazan Şimşek'i karnından yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞİMŞEK TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Ramazan Şimşek ise doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şimşek'in cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın şüphelisi Ali İhsan A., polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

Cinayetle sonuçlanan olayla ilgili başlatılan adli tahkikat sürüyor.

Türkiye'de son dönemde artan bina ortak giderleri nedeniyle apartman aidat uyuşmazlıkları sıklıkla adli vakalara dönüşebiliyor. Hukukçular, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında aidat borcunu ödemeyen kiracı veya kat malikleri hakkında yöneticilerin şahsi tartışmalara girmek yerine doğrudan icra takibi başlatma ve aylık yüzde 5 gecikme tazminatı talep etme hakkı bulunduğunu hatırlatıyor.

