Çarşamba'da belediye otobüsü devrildi: 21 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde Çarşamba Belediyesine ait özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı.
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde belediyeye ait özel halk otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Ordu kara yolunun Beylerce mevkisinde meydana geldi. Çarşamba Belediyesine ait 55 ATT 114 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan devrildi.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 21 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, yetkililer olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam