Gebze'de ahlaksızlık! Genç kıza parayla ilişki teklifi: Savcılık harekete geçti

Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve büyük tepki çeken görüntülerde, yolda yürüyen bir kadının yanına yaklaşan bir şahsın, "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna "Ben öğrenciyim" yanıtını almasının ardından "Parayla beraber oluyor musunuz?" şeklinde ahlaksız teklifte bulunduğu görüldü.

Gebze'de parayla ilişki teklifi: Savcılık harekete geçti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepki toplayan diyalog üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Kolluk kuvvetlerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda görüntülerdeki şüphelinin Caner Arslan olduğu belirlendi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda emniyet güçleri, kimliği tespit edilen şüpheliyi gözaltına almak üzere geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.