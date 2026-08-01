CANLI YAYIN
Geri

Gebze'de ahlaksızlık! Genç kıza parayla ilişki teklifi: Savcılık harekete geçti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kız öğrenciye sokak ortasında para karşılığı ilişki teklif edildiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı hareket geçti. Resen soruşturma başlatan ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Gebze'de ahlaksızlık! Genç kıza parayla ilişki teklifi: Savcılık harekete geçti

Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve büyük tepki çeken görüntülerde, yolda yürüyen bir kadının yanına yaklaşan bir şahsın, "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna "Ben öğrenciyim" yanıtını almasının ardından "Parayla beraber oluyor musunuz?" şeklinde ahlaksız teklifte bulunduğu görüldü.

Video Oynatma İkonu Gebze'de parayla ilişki teklifi: Savcılık harekete geçti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepki toplayan diyalog üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Kolluk kuvvetlerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda görüntülerdeki şüphelinin Caner Arslan olduğu belirlendi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda emniyet güçleri, kimliği tespit edilen şüpheliyi gözaltına almak üzere geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

Küçükçekmece'de yangın paniği: Bina tahliye edildi
SONRAKİ HABER

İstanbul'da yangın paniği!
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler