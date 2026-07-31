İzmir açıklarında göçmen operasyonu! 10’u çocuk 100 kişi yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları ile Urla kıyısında düzenlenen operasyonlarda 10'u çocuk 100 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

SEFERİHİSAR AÇIKLARINDA TESPİT EDİLDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mobil kıyı gözetleme aracıyla yapılan kontrolde Seferihisar açıklarındaki lastik bot ve fiber teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu belirlendi.

Bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

10'U ÇOCUK 67 GÖÇMEN YAKALANDI

Ekipler, lastik bot ve fiber tekneyi durdurarak aralarında 10 çocuğun da bulunduğu 67 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli de gözaltına alındı.

URLA KIYISINDA 33 GÖÇMEN YAKALANDI

Urla ilçesi Çamur Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmenin kıyıda bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 33 düzensiz göçmeni karada yakaladı.

İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

Yakalanan 100 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla işlem başlatıldı.

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