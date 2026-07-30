İstanbul Fatih'te tramvayın çarptığı kadın yaralandı! Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İşletme çalışanı Gökhan Fermanzade, vatmanların bölgede daha yavaş seyretmesi gerektiğini belirterek, "Kalabalık ve turistik bir bölge. Çocuklar ve pusetli aileler de burayı kullanıyor. Hız sınırına dikkat edilirse mutlaka daha iyi olacaktır. " ifadelerini kullandı.

Ebussuud Caddesi'nde yaşanan kaza sonrası esnaftan hız uyarısı geldi.

"VATMANLAR DAHA DİKKATLİ OLMALI"

Bir başka işletme çalışanı İsmail İzlek ise Gülhane ile Sirkeci arasındaki hattın dar olduğuna dikkat çekerek, "Bizim onlardan ricamız, vatman arkadaşlar biraz daha hızını düşürmeleridir. Esnaf olarak misafirlerimizi güvenli şekilde karşılayabilmek için daha dikkatli olunmasını istiyoruz." dedi.

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