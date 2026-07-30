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İstanbul Fatih'te tramvayın çarptığı kadın yaralandı! Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul Fatih'te tramvayın cadde üzerinde yürüyen kadına çarpması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Başından yaralanan kadının hastaneye gitmediği öğrenilirken, bölge esnafı son dönemde benzer kazaların arttığını belirterek tramvayların hızının düşürülmesini istedi.

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İstanbul Fatih'te tramvayın çarptığı kadın yaralandı! Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul'un Fatih ilçesinde tramvayın cadde üzerinde yürüyen bir kadına çarpması sonucu yaralanan kadın yere düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından bölge esnafı, tramvayların hızına ilişkin uyarılarda bulundu.

Olay, önceki gün saat 20.30 sıralarında Sirkeci'deki Ebussuud Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda yürüyen kadına tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve başından yaralanan kadının hastaneye gitmediği öğrenildi.

Video Oynatma İkonu Fatih’te tramvay kadına çarptı!

Fatih'te tramvayın çarptığı kadın yere düşerek yaralandı. (Fotoğraflar: İHA)Fatih'te tramvayın çarptığı kadın yere düşerek yaralandı. (Fotoğraflar: İHA)

KAZA ANI KAMERADA

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde tramvayın kadına çarptığı ve kadının yere savrulduğu anlar yer aldı.

ESNAFTAN HIZ UYARISI

Bölgede faaliyet gösteren esnaf, son dönemde benzer olayların arttığını öne sürerek tramvayların hız sınırına daha fazla dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

İşletme çalışanı Gökhan Fermanzade, vatmanların bölgede daha yavaş seyretmesi gerektiğini belirterek, "Kalabalık ve turistik bir bölge. Çocuklar ve pusetli aileler de burayı kullanıyor. Hız sınırına dikkat edilirse mutlaka daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ebussuud Caddesi'nde yaşanan kaza sonrası esnaftan hız uyarısı geldi.Ebussuud Caddesi'nde yaşanan kaza sonrası esnaftan hız uyarısı geldi.

"VATMANLAR DAHA DİKKATLİ OLMALI"

Bir başka işletme çalışanı İsmail İzlek ise Gülhane ile Sirkeci arasındaki hattın dar olduğuna dikkat çekerek, "Bizim onlardan ricamız, vatman arkadaşlar biraz daha hızını düşürmeleridir. Esnaf olarak misafirlerimizi güvenli şekilde karşılayabilmek için daha dikkatli olunmasını istiyoruz." dedi.

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