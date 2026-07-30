Amazon Ormanları'nın altında kayıp bir uygarlık: 396'sı ilk kez kayıtlara geçti

Tahminlere göre Aquiry toplulukları, en parlak dönemini yaşadığı MS 200 yıllarında yaklaşık 183 bin kilometrekarelik bir alana yayılmıştı. Bu dönemde nüfusun ise 1,2 milyon ile 3 milyon kişi arasında olduğu değerlendiriliyor.

Bilim insanları, yerleşimlerin geniş yollarla birbirine bağlandığını belirtiyor. Ahşaptan inşa edilen konutların zamanla yok olduğu, ancak toprak yapılar ve ulaşım ağlarının günümüze kadar korunabildiği ifade ediliyor.

Keşfedilen yapıların büyük bölümünü, hendeklerle çevrili geometrik şekilli geoglifler oluşturuyor. Bu alanların dini törenler, siyasi toplantılar veya toplumsal etkinlikler için kullanıldığı düşünülüyor.

Araştırmacılar, 4 bin 497 kilometrekarelik alanda 432 toprak yapı tespit etti.( Görsel: Martti Pärssinen)

TEK BİR İMPARATORLUK YERİNE GÜÇLÜ BİR TOPLULUK AĞI

Araştırmacılar, Aquiry kültürünün merkezi bir imparatorluk ya da krallık yapısından ziyade, ortak geleneklere sahip birçok topluluğun oluşturduğu geniş bir yerleşim ağı olduğunu değerlendiriyor.

Bu durum, Amazon'da yaşayan toplumların sanılandan çok daha organize ve gelişmiş sosyal yapılar kurduğunu ortaya koyuyor.