Beşiktaş'ta uyuşturucu operasyonu! Çamaşır makinesine esrar gizlediler

Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Başarılı bir operasyon daha İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde gerçekleştirildi.

Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, 29 Temmuz günü saat akşam saatlerinde Etiler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

ARAÇTAKİ UYUŞTURUCU KOKUSU ELE VERDİ

Araç sürücüsü E.A.'da yapılan kaba üst aramasında ve GBT-UYAP sorgulamasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, araçtan yoğun şekilde uyuşturucu madde kokusu gelmesi üzerine detaylı arama kararı alındı.

Beşiktaş'ta durdurulan araçta, çamaşır makinesine gizlenmiş esrar paketleri bulundu. (Fotoğraf: İHA)

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN GİZLİ BÖLMESİNDE SAKLADILAR

Araçta yapılan aramada, arka bölümde bulunan çamaşır makinesi dikkat çekti. Makinenin üst kapağını inceleyen ekipler, orijinalliğine aykırı mıknatıs ve kablo sistemi bulunduğunu tespit etti. Cep telefonunun mıknatıslı bölüme yaklaştırılmasıyla raylı sistemin açıldığı belirlenirken, oluşturulan gizli bölmede 37 paket halinde toplam 200 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda şüphelinin üzerinde bulunan 8 bin 400 lira, 5 Gürcistan larisi, 1 cep telefonu ve 1 SIM kart da muhafaza altına alındı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, bir konuma gidileceğinin anlaşılması üzerine ekipler belirtilen adrese gitti. Burada bekleyen E.İ. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin, E.A.'dan uyuşturucu madde almaya geldiğini beyan ettiği öğrenildi. Öte yandan, E.A.'nın sürücü belgesinin bulunmadığı belirlenirken, trafik ekiplerince ehliyetsiz araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda E.A.'nın Beylikdüzü'ndeki ikametinde arama yapıldı. Aramalarda araçta ele geçirilenlerle aynı şekilde paketlenmiş 1 paket esrarın yanı sıra 43 bin 100 lira ve 100 dolar nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.