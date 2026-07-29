Muğla Seydikemer'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale: Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Alevlerin etkili olduğu bölgede Fethiye-Antalya karayolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde zirai alanda çıkan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler sık ormanlık alanda etkisini artırırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yangına 5 yangın söndürme uçağı, 11 helikopter, 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personel ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.
FETHİYE-ANTALYA KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Yangının karayoluna yaklaşması nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.
Yetkililer, yangının kontrol altına alınmasının ardından gerekli güvenlik değerlendirmelerinin yapılacağını, uygun şartların oluşmasıyla birlikte yolun yeniden trafiğe açılacağını bildirdi.
EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bölgede yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi devam ederken, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Yetkililer, gelişmelere göre kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini açıkladı.