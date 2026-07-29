Muğla Seydikemer'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale: Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı

Yangına 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz ve 261 personelle müdahale ediliyor. (Fotoğraflar İHA ve AA'dan alınmıştır.)

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yangına 5 yangın söndürme uçağı, 11 helikopter, 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personel ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.