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Muğla Seydikemer'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale: Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Alevlerin etkili olduğu bölgede Fethiye-Antalya karayolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

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Muğla Seydikemer'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale: Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde zirai alanda çıkan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler sık ormanlık alanda etkisini artırırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz ve 261 personelle müdahale ediliyor. (Fotoğraflar İHA ve AA'dan alınmıştır.) Yangına 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz ve 261 personelle müdahale ediliyor. (Fotoğraflar İHA ve AA'dan alınmıştır.)

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yangına 5 yangın söndürme uçağı, 11 helikopter, 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personel ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alevlerin karayoluna yaklaşması nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı.Alevlerin karayoluna yaklaşması nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı.

FETHİYE-ANTALYA KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yangının karayoluna yaklaşması nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınmasının ardından gerekli güvenlik değerlendirmelerinin yapılacağını, uygun şartların oluşmasıyla birlikte yolun yeniden trafiğe açılacağını bildirdi.

Yangınla mücadele devam ediyor.Yangınla mücadele devam ediyor.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgede yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi devam ederken, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Yetkililer, gelişmelere göre kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini açıkladı.

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Muğla Seydikemer'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale: Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı-5 Muğla Seydikemer'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale: Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı-6 Muğla Seydikemer'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale: Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı-7
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